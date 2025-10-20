Manar abu dhabi illumine l’émirat avec une expérience artistique unique

L’événement Manar Abu Dhabi promet de faire briller la capitale des Émirats arabes unis. Cette exposition publique d’art de la lumière revient pour une deuxième édition très attendue. Artistes locaux et internationaux se retrouvent pour éblouir les visiteurs au cœur de paysages naturels et urbains emblématiques. Découvrez ce rendez-vous où la lumière et la créativité ne font plus qu’un.

Une nouvelle édition lumineuse pour célébrer l’art à abou dhabi

Du 1er novembre 2025 au 4 janvier 2026, Manar Abu Dhabi transformera plusieurs sites en véritables musées à ciel ouvert. Cette année, l’exposition s’étend à Al-Aïn, mêlant nature et innovation. Organisé par le ministère de la culture et du tourisme, l’événement a pour but d’encourager la créativité locale tout en valorisant le patrimoine urbain. Chaque œuvre est pensée pour dialoguer avec son environnement, créant un spectacle visuel unique accessible à tous.

Des artistes du monde entier illuminent les espaces emblématiques

Quinze artistes et collectifs venant de dix pays apportent des installations inédites sur l’île de Jubail, au Souq Al Mina ou dans les oasis d’Al Qattara et d’Al Jimi. On retrouve des œuvres monumentales, comme EDEN de Pamela Poh, des installations interactives du studio Iregular, ou encore des créations inspirées du land art par Shaikha Al Mazrou. À Al-Aïn, le public pourra suivre des parcours poétiques, entre traditions et nouvelles technologies.

Un parcours unique entre installations immersives et patrimoine

L’exposition invite à la découverte grâce à :

Des œuvres interactives utilisant l’intelligence artificielle

Des sculptures lumineuses dialoguant avec la nature

Des créations inspirées des traditions locales

Des projections et expériences sonores uniques

Chaque site révèle une atmosphère différente, que l’on arpente à la tombée de la nuit, entouré d’installations éphémères aussi magiques qu’inspirantes. Les visiteurs deviennent acteurs de ces œuvres qui réagissent à leurs mouvements ou à leur simple passage.

Avec Manar Abu Dhabi, la lumière s’invite aussi bien dans la modernité que dans la tradition. L’événement fédère artistes, familles et amateurs d’art autour d’une expérience hors du commun. Entre innovation et hommage au patrimoine, cette exposition s’impose comme un incontournable pour célébrer toute la richesse de la créativité à Abou Dabi.

