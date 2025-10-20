WhatsApp va tester une nouvelle stratégie anti-spam !

Le vendredi 17 octobre 2025, TechCrunch a rapporté qu’une nouvelle fonctionnalité anti-spam est en phase de test sur WhatsApp. En effet, Meta multiplie les efforts pour lutter contre les spammeurs qui inondent l’application d’arnaques et d’autres messages indésirables. Apparemment, la nouvelle stratégie de WhatsApp consiste à instaurer un plafond mensuel sur les messages ignorés par les destinataires.

TechCrunch rapporte que la version d’essai limite le nombre de messages que les comptes peuvent envoyer sans réponse du destinataire. Meta testerait actuellement différentes limites mais vise un nombre qui cible uniquement les expéditeurs à fort volume et les spammeurs.

Tous les messages des particuliers et des entreprises seraient comptabilisés dans ce plafond. Cela inclut les messages non lus envoyés au même destinataire. Cependant, si ce dernier répond, alors les messages seront supprimés du décompte mensuel. Selon Meta, les utilisateurs lambda n’atteindraient probablement pas la limite. A contrario, l’application affichera un avertissement aux comptes qui approchent de la limite.

Quand la limite est atteinte, l’application empêchera temporairement l’utilisateur d’envoyer de nouveaux messages vers des destinataires inconnus jusqu’au prochain quota mensuel.

Meta espère décourager un peu plus les spammeurs et arnaqueurs

Le but de Meta avec cette stratégie serait de lutter contre les contenus indésirables. Mais aussi, de compliquer la vie des spammeurs. Pour rappel, Meta a déjà mis en place plusieurs manœuvres anti-spams. Depuis 2024, par exemple, il est possible de se désabonner des messages marketing des entreprises sur WhatsApp. Plus récemment, en août 2025, WhatsApp a commencé à avertir les utilisateurs lorsqu’une personne hors répertoire les ajoutait à un groupe. En marge de cela, la plateforme a aussi annoncé avoir banni plus de 6,8 millions de comptes liés à des centres d’escroquerie au cours du premier semestre 2025.

En tout cas, si vous souhaitez protéger vos conversations sur WhatsApp, nous avons rédigé un tutoriel dédié à ce sujet.