TUTO – Comment protéger vos conversations sur WhatsApp ?

WhatsApp continue d’évoluer pour garantir la confidentialité de ses utilisateurs. L’application propose désormais un verrouillage biométrique, via empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Et ce, afin d’empêcher tout accès non autorisé à vos échanges privés. Voici comment activer ce réglage !

WhatsApp renforce la sécurité de vos communications

WhatsApp est devenu un outil incontournable pour les échanges personnels et professionnels. Pour répondre aux attentes croissantes en matière de confidentialité, l’application multiplie les dispositifs de protection. Le chiffrement de bout en bout reste la base, empêchant toute interception des messages. À cela s’ajoutent la vérification en deux étapes, le verrouillage des discussions sensibles et le chiffrement des sauvegardes dans le cloud.

Cependant, ces mesures ne suffisent pas toujours à empêcher l’accès à l’application elle-même. C’est pourquoi WhatsApp propose désormais un verrouillage biométrique. Cette fonction permet de bloquer l’ouverture de l’application sans votre empreinte digitale ou votre visage, selon le modèle de votre téléphone. Elle est disponible aussi bien sur Android que sur iPhone. De plus, elle s’active facilement dans les paramètres de confidentialité de l’application.

Pour sécuriser WhatsApp avec votre empreinte digitale ou Face ID, il suffit de suivre quelques étapes simples.

Ouvrez l’application

Allez dans Paramètres , puis dans Compte , Confidentialité et, enfin, Verrouillage par empreinte digitale ou Face ID .

, puis dans , et, enfin, . Une fois activée, vous pouvez choisir un délai de verrouillage automatique : immédiatement, après une minute ou après trente minutes. Pour une sécurité optimale, il est conseillé de choisir l’option « immédiatement ».

Sur Android, même si votre téléphone propose la reconnaissance faciale, WhatsApp privilégie l’empreinte digitale. Sur iPhone, la Face ID est utilisée par défaut sur les modèles récents. En cas d’échec de reconnaissance, l’application demandera le code de déverrouillage du téléphone. Si ce code est connu d’un proche, il pourrait accéder à vos conversations. Pour éviter cela, il est recommandé d’ajouter un verrouillage d’application via les paramètres système du téléphone.

Ce verrouillage biométrique s’ajoute aux autres outils de sécurité proposés par WhatsApp. Par exemple, la vérification en deux étapes ou les alertes par e-mail en cas de tentative suspecte. En activant ces options, vous protégez efficacement vos échanges, même en cas de perte ou de prêt de votre téléphone.

Pour aller plus loin, découvrez aussi comment utiliser ChatGPT sur WhatsApp.