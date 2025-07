TUTO – Comment utiliser ChatGPT sur WhatsApp : guide complet pour démarrer facilement

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, utilisée par des milliards de personnes pour communiquer au quotidien. Depuis quelque temps, il est possible d’intégrer ChatGPT, l’intelligence artificielle développée par OpenAI, directement dans WhatsApp. Cette nouveauté permet d’échanger avec un assistant virtuel capable de répondre à vos questions, générer du contenu, analyser des images et même créer des visuels. Ce tutoriel vous explique étape par étape comment ajouter ChatGPT à WhatsApp et profiter pleinement de ses fonctionnalités, le tout de manière simple et accessible.

Pour commencer à utiliser ChatGPT sur WhatsApp, la première étape consiste à ajouter le chatbot comme un contact classique dans votre téléphone. Cette opération est rapide et ne nécessite aucune compétence technique particulière :

Ouvrez l’application Contacts sur votre smartphone puis créez un nouveau contact . Donnez-lui le nom « ChatGPT » pour le retrouver facilement.

sur votre smartphone puis . Donnez-lui le nom « ChatGPT » pour le retrouver facilement. Ensuite, saisissez le numéro dédié du chatbot : 18002428478. Il est important de ne pas ajouter l’indicatif français (+33) devant ce numéro, car il s’agit d’un numéro américain.

Une fois enregistré, ce contact sera disponible dans votre liste WhatsApp.

Après avoir ajouté ChatGPT à vos contacts, ouvrez WhatsApp et appuyez sur le bouton pour démarrer une nouvelle conversation.

Recherchez « ChatGPT » dans votre liste de contacts et sélectionnez-le.

Vous êtes maintenant prêt à envoyer votre premier message à l’intelligence artificielle.

Commencer à discuter avec ChatGPT sur WhatsApp

Une fois la conversation lancée, vous pouvez envoyer des messages texte à ChatGPT comme vous le feriez avec un ami. Le chatbot répond rapidement et de manière pertinente à vos questions ou demandes. Que ce soit pour obtenir des informations, rédiger un texte, ou simplement discuter, ChatGPT est disponible 24h/24.

En plus des messages écrits, ChatGPT sur WhatsApp prend en charge les messages vocaux. Vous pouvez lui envoyer une note vocale, et il vous répondra par écrit en quelques secondes. Cette fonctionnalité rend l’expérience encore plus naturelle, surtout lorsque vous êtes en déplacement ou que vous préférez parler plutôt que taper.

Utiliser les fonctionnalités avancées : images et créations visuelles

ChatGPT ne se limite pas aux échanges textuels. Sur WhatsApp, il est également capable d’analyser les images que vous lui envoyez. Par exemple, vous pouvez partager une photo et poser une question à son sujet. L’IA vous fournira une réponse détaillée en fonction du contenu visuel. Cette capacité ouvre de nombreuses possibilités, que ce soit pour obtenir des informations sur un document, un objet ou un lieu photographié.

Par ailleurs, ChatGPT peut générer des images sur demande. Il suffit de décrire précisément le visuel que vous souhaitez créer, et l’IA se charge de produire une image correspondante.

Vous pouvez aussi lui demander de retoucher une photo que vous avez envoyée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les créateurs de contenu, les marketeurs ou simplement pour s’amuser à créer des images personnalisées. Notez toutefois que sans compte lié, vous êtes limité à une image générée par jour, mais vous pouvez augmenter ce quota en connectant votre compte ChatGPT officiel.

Nos conseils pour optimiser votre expérience avec ChatGPT sur WhatsApp

Pour tirer le meilleur parti de ChatGPT sur WhatsApp, il est conseillé de formuler des demandes claires et précises. Plus votre message est détaillé, plus les réponses seront pertinentes et adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à poser des questions de suivi ou à reformuler si la réponse ne correspond pas exactement à vos attentes. L’IA apprend à mieux vous comprendre au fil des échanges.

En suivant ce tutoriel, vous pouvez dès aujourd’hui commencer à profiter de ChatGPT sur WhatsApp, que ce soit pour obtenir des réponses rapides, créer du contenu, ou explorer les capacités d’une IA directement depuis votre smartphone.

Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser ChatGPT sur WhatsApp.