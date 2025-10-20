Topps cartes Labubu : un succès irrésistible pour les collectionneurs

L’univers des cartes à collectionner accueille un nouveau phénomène. Dès le 20 octobre, Topps dévoile les premières cartes Labubu en édition limitée. Ce lancement promet de séduire les fans de culture pop et les collectionneurs à la recherche d’originalité pour cette saison des fêtes.

Labubu : une icône kawaii désormais en cartes à collectionner

Le personnage Labubu a conquis des milliers de fans grâce à son style kawaii, adorable et coloré. Sa popularité a explosé cette année en Espagne et dans le monde entier. Ces figurines uniques, au look mignon et enfantin, sont devenues des objets très recherchés. Leur design attire aussi bien les plus jeunes que les adultes. Elles incarnent une tendance forte, celle du « cute », véritable échappatoire au quotidien. Leur succès s’observe également sur les réseaux sociaux, avec plus de trois millions de vidéos sur TikTok.

Le phénomène Topps X The Monsters Labubu édition limitée

Pour la première fois, Topps propose une collection Topps X The Monsters Labubu. Elle est créée par Fanatics Collectibles en collaboration avec How2Work et Pop Mart. Ce coffret comprend des paquets de cinq cartes illustrées par Kasing Lung, créateur de Labubu. Chaque pack renferme quatre cartes de base et une carte Chrome Parallel. En bonus, un porte-clés à collectionner ravira les amateurs. Les préventes exclusives s’ouvriront sur le site Topps.com dès le 20 octobre.

Une expérience unique pour collectionneurs et fans de pop culture

Cette édition limitée réserve de belles surprises. On y trouve des cartes parallèles rares comme les Speckle Refractors ou les 10th Anniversary Logofractors. D’autres variantes de couleur séquentielle ajoutent à la rareté. Certaines cartes sont même autographiées et limitées à seulement 22 exemplaires par design. Grâce à son impression haut de gamme, la collection mélange nostalgie et innovation. L’opération marque aussi la première collaboration entre Topps, How2Work et Pop Mart, un vrai événement pour l’univers des collections.

En résumé, le lancement des cartes Topps Labubu annonce un nouveau chapitre pour la culture kawaii et les objets de collection. Par leur design imaginatif et leur exclusivité, ces cartes s’imposent comme le cadeau parfait pour la saison des fêtes. Les collectionneurs passionnés n’attendent plus qu’une chose : enrichir leur collection avec ces pièces originales et limitées.

