Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) dévoile Spellcasters Chronicles, un MOBA à la sauce League of Legends

Pour une surprise, c’en est une grande ! Dans la nuit du 16 octobre 2025, Quantic Dream annonce Spellcasters Chronicles, un jeu free-to-play multijoueur en ligne. Pour la première fois dans son histoire, le développeur français prend une toute nouvelle direction, en passant des jeux solo axés sur l’histoire à un titre multijoueur. Trailer, gameplay, fenêtre de sortie…on vous dit tout !

Voir aussi : Nintendo dévoile Fire Emblem: Shadows, un spin-off mobile façon « Among Us »

Un revirement inattendu

Quand on évoque le nom de Quantic Dream, un genre sort instantanément dans la bouche des fans : les jeux solo. En effet, le studio français tire sa renommée avec des titres tels que Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, des titres mettant fortement l’accent sur l’exposition narrative. La plupart des jeux de Quantic Dream suivaient tous la même formule, à l’exception de son dernier projet, annoncé dans la soirée du 16 octobre.

Quantic Dream semble alors prendre un virage radical vers le multijoueur avec l’annonce de Spellcasters Chronicles. Il s’agit d’un titre MOBA en free-to-play, disponible en bêta fermée sur PC d’ici la fin de l’année. Les fans du genre peuvent déjà s’y inscrire dès aujourd’hui via la page Steam du jeu.

Spellcasters Chronicles, c’est quoi ?

David Cage, le patron de Quantic Dream, a lui-même dévoilé les premiers détails de Spellcasters Chronicles via une première bande-annonce. Dans le jeu, les joueurs se lanceront dans des batailles 3v3 de 25 minutes, où chaque équipe “devra capturer des autels pour gagner du territoire et détruire les pierres de vie de ses adversaires pour remporter la victoire”. Selon Cage, les Spellcasters des “mages archétypaux dotés d’identités distinctes”, permettant aux joueurs d’acquérir des capacités magiques uniques.

Mais la grande nouveauté pour le genre MOBA dans Spellcasters Chronicles, c’est le mouvement. Dans la bande-annonce, on assiste à des moments où les personnages d’une équipe peuvent soudainement prendre leur envol. Cette capacité rend non seulement les combats plus chaotiques, plus ouverts, tout en ayant une meilleure vue d’ensemble du champ de bataille.

Cage a reconnu le revirement de direction de Spellcasters Chronicles, passant du mode solo au mode multijoueur. Il souligne également que ce changement de genre a permis au studio “d’évoluer en tant qu’équipe, tout en explorant un récit axé sur la communauté”.

Voici la bande-annonce de présentation du jeu :

Quid de Star Wars Eclipse ?

Avec Spellcasters Chronicles, Quantic Dream officialise son entrée dans le monde du jeu multijoueur. Néanmoins, Cage tenait à rassurer le public, en confirmant que le développement de Star Wars Eclipse n’était pas affecté par ce nouveau projet. Il a ajouté que Quantic Dream continuerait à développer des jeux solo riches en histoire, mais qu’il espérait élargir “l’esprit créatif et les ambitions techniques” du studio avec ce MOBA.

Spellcasters Chronicles sera présent durant la journée de vendredi à la TwitchCon 2025. Quantic Dream promet un panel présentant le gameplay, ainsi qu’une immersion dans le jeu avec l’équipe de développement.