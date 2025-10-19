Bonne nouvelle : LG et SFR révolutionnent le streaming pour un quotidien simplifié !

LG ne cesse de simplifier le quotidien des amateurs de streaming en France. Aujourd’hui, la marque annonce une nouvelle collaboration avec SFR, l’un des principaux opérateurs télécoms. Cette alliance va réjouir tous ceux qui veulent tout regarder, à tout moment, sur leur écran LG.

L’application SFR TV s’invite sur les écrans LG

À partir de maintenant, les abonnés de SFR équipés d’un téléviseur, d’un vidéoprojecteur ou d’un moniteur connecté LG (sortis à partir de 2020, gammes UHD et ultérieures) peuvent installer l’application SFR TV. Plus besoin de passer par un décodeur supplémentaire ! Tout se fait directement via le LG Content Store, le magasin d’applications intégré sur l’accueil webOS des écrans compatibles.

Grâce à ce partenariat, LG propose à ses utilisateurs un accès plus simple à leurs programmes favoris, sans jamais quitter leur interface connectée. Tout se passe en quelques clics, pour un usage vraiment intuitif.

Un bouquet complet de chaînes et de services

L’application SFR TV, ce n’est pas seulement la télévision en direct. Les abonnés ayant opté pour l’option Multi TV accèdent à plus de 400 chaînes : informations, documentaires, sport, dessins animés, divertissement, et même plus encore. De quoi satisfaire tous les goûts, du plus jeune au plus âgé des membres de la famille.

L’interface promet d’être à la fois personnalisée et immersive. Elle combine les fonctionnalités que les utilisateurs apprécient le plus : contrôle du direct, fonction « restart » pour revoir un programme depuis le début, ou encore enregistrement pour ne jamais rater ses émissions préférées. Le replay et la VOD s’invitent aussi à la fête, pour profiter pleinement de tous les contenus à la demande.

Romain Gras, Directeur Marketing LG, souligne : « Cet accord s’inscrit dans notre volonté de faciliter le quotidien de nos utilisateurs. En effet, avec SFR TV, ils trouvent tous leurs services de divertissement au même endroit, et ce, sans branchement supplémentaire.

En liant simplicité et choix, LG et SFR marquent un vrai point auprès des passionnés de films, séries et événements sportifs. Ce partenariat a tout pour plaire à ceux qui veulent profiter pleinement de leur box internet et de leur écran connecté.

