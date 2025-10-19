Gagnez en sérénité : HP révolutionne la productivité au bureau

HP, le géant de l’informatique, continue d’évoluer pour répondre aux besoins des travailleurs connectés. Face à une réalité où le bureau se réinvente entre télétravail et mobilité, la marque dévoile une nouvelle gamme de solutions technologiques pensées pour booster la productivité, la collaboration et offrir une expérience de travail fluide, où que l’on soit.

Des espaces de travail hyper personnalisés

La tendance est claire : les salariés ne veulent plus faire de compromis sur leur environnement de travail. HP l’a bien compris en dévoilant des nouveautés qui font mouche. Le nouvel écran HP Series 5 Pro 14”, par exemple, offre un deuxième écran ultraportable, parfait pour les pros créatifs ou mobiles. Son format 16:10, sa précision des couleurs et la technologie Neo:LED promettent un affichage exceptionnel en toute situation.

Pour les réunions ou le multitâche intensif, l’écran de conférence HP Series 5 Pro 49” joue dans la cour des grands. Il embarque une réduction de bruit assistée par IA et la fonction Virtual Multiple Display qui permet de créer jusqu’à trois espaces de travail virtuels. Les accessoires ne sont pas en reste : les nouvelles souris ergonomiques et la station d’accueil HP USB-C 100W G6 Dock facilitent la connexion et le confort sur tous les fronts.

L’IA et la gestion IT à l’honneur

HP mise aussi sur l’intelligence artificielle avec la workstation HP ZGX Nano G1n. Cette bête de course intègre un processeur NVIDIA dernière génération et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée : de quoi entraîner des modèles IA complexes sans dépendre du cloud. Son HP ZGX Toolkit simplifie même l’utilisation de frameworks open source et le déploiement d’outils, tout en restant accessible et flexible.

Côté IT, la plateforme HP Workforce Experience Platform (WXP) centralise l’administration des équipements et optimise le support aux collaborateurs. Avec Remote Connect et les nouvelles fonctionnalités de diagnostic, les équipes identifient et résolvent les problèmes plus vite, limitant les interruptions pour tous.

Focus sur la sécurité et l’impression intelligente

Par ailleurs, l’entreprise n’oublie pas la sécurité. Avec Sure Click Enterprise, Wolf Pro Security et sa compatibilité avec les PC sous Snapdragon, HP propose une protection robuste contre le phishing et les ransomwares. De plus, côté impression, l’HP Envy Photo 7200/7900 fait un pas vers la durabilité et l’intelligence, avec 60 % de matériaux recyclés et en plus, une IA embarquée pour gérer plus efficacement les impressions à la maison.

Ainsi, avec ces innovations, HP confirme sa volonté d’accompagner la transformation des environnements de travail. Entre autres, IA, ergonomie et sécurité, la marque donne clairement le ton pour les années à venir. Par conséquent, et vous, quelle solution allez-vous adopter pour faciliter votre quotidien professionnel ? Enfin, n’hésitez pas à partager vos besoins ou envies en commentaires !