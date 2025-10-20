Et si Facebook regardait vos photos à votre insu ?

Le vendredi 17 octobre 2025, Meta a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur Facebook. Cette fonction permettrait à l’intelligence artificielle de l’entreprise, Meta AI, de consulter les photos des utilisateurs. L’objectif ? Effectuer des montages, des collages ou des effets thématiques de « trésors oubliés » dans la galerie des utilisateurs. Puis, inciter ces derniers à les publier sur leur fil d’actualité ou sur Facebook Stories.

Une nouvelle fonctionnalité qui pose problème au niveau de la confidentialité des données

De nos jours, plusieurs applications proposent des fonctionnalités similaires à celle que Meta vient d’intégrer à Facebook. C’est le cas, par exemple, de Google Photos ou Apple Photos qui utilisent des outils d’IA pour organiser et améliorer les photos. Il y a aussi d’autres applications comme YouCam Perfect, PhotoDirector ou encore LensaAI. La plupart de ces outils traitent les images localement sur l’appareil ou dans un cloud temporaire limité au traitement photo. Autrement dit, sans objectif de publication sociale.

Cependant, ce n’est pas le cas de la fonctionnalité de Meta. En effet, celle-ci repose sur un traitement dans le cloud. Cela implique donc une transmission des images vers les serveurs de Meta. Ces serveurs détectent ensuite les images susceptibles d’être partagés. Cependant, certaines associations de défense de la vie privée s’inquiètent du flou entourant le traitement et l’utilisation des images dans l’apprentissage des modèles d’IA de Meta.

Dans un communiqué officiel, Meta a assuré que les images restent privées et ne sont utilisés pour du ciblage publicitaire, ni pour l’entraînement de ses modèles d’IA. Sauf si l’utilisateur choisit d’éditer la photo avec les outils de Meta et de la publier. Le porte-parole Mari Melguizo, interrogé par The Verge, a effectivement déclaré que :

Les contenus de la pellicule téléchargés via cette fonctionnalité pour faire des suggestions ne seront pas utilisés pour améliorer l’IA de Meta. Des améliorations de l’IA de Meta ne pourront être apportées que si vous modifiez les suggestions avec nos outils d’IA ou si vous les publiez sur Facebook.

Pourtant, des utilisateurs ont découvert que les paramètres étaient activés par défaut.

Meta affirme néanmoins vouloir offrir des suggestions « ludiques et inspirantes » tout en laissant un contrôle total à l’utilisateur. Ce dernier pourrait donc activer ou désactiver la fonctionnalité à tout moment depuis les paramètres de l’application. De plus, les données devraient être supprimées au bout de trente jours après désactivation du service.

Pour le moment, la nouvelle fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs de Facebook résidant aux Etats-Unis et au Canada, avec un déploiement progressif prévu sur Android et iOS. Pour le moment, l’entreprise n’a pas indiqué si ou quand la fonctionnalité serait disponible en Europe.

En tout cas, si la perspective d’avoir Meta AI vous déplait, vous pouvez la désactiver sur WhatsApp, Instagram et Facebook en suivant ce tutoriel.