Raven2 crée l’événement avec un lancement mondial épique

Le lancement mondial de Raven2 approche à grands pas. Les amateurs de jeux vidéo attendent avec impatience ce nouveau MMORPG dark fantasy signé Netmarble. Préparez-vous à découvrir un univers unique, peuplé de mystères et de batailles épiques.

Raven2 : une sortie mondiale très attendue par les fans de MMORPG

Raven2 arrive sur mobiles et PC le 22 octobre. Le pré-téléchargement débute dès le 21 octobre. Le jeu sera lancé dans plus de 150 pays et sera disponible en 16 langues, dont le français.

Quatre grandes régions sont couvertes : Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Océanie et Europe. Dans chaque région, les joueurs trouveront deux mondes et douze serveurs. Cette large accessibilité promet une expérience riche et un grand nombre de participants.

Un univers dark fantasy riche et immersif pour les joueurs

Raven2 plonge les joueurs dans un vaste royaume de dark fantasy. Les graphismes, créés avec Unreal Engine, offrent une immersion visuelle bluffante.

Chaque joueur endosse le rôle d’un membre arborant le stigmate maudit. L’aventure consiste à explorer des terres hostiles, vaincre des démons et percer de sombres secrets.

Les batailles de guildes à grande échelle sont la marque de fabrique du jeu. Elles garantissent des défis et du suspense pour tous les amateurs de MMORPG exigeants.

Des récompenses exclusives à gagner lors du lancement officiel

Pour marquer le lancement, Netmarble prépare des événements spéciaux. Les joueurs gagneront des cristaux en montant de niveau. Les 100 meilleurs joueurs de chaque serveur tenteront de remporter un million de cristaux.

Un fonds d’un million de cristaux sera disponible sur chaque serveur.

Il pourra être utilisé par les guildes pour s’améliorer.

Des cadeaux exclusifs sont offerts à tous les préinscrits : un vêtement héroïque et un pack spécial.

La préinscription reste ouverte sur Google Play, App Store, et Epic Games Store.

Raven2 promet de révolutionner le monde des MMORPG avec son lancement mondial. Son univers sombre, ses batailles de guilde et ses nombreuses récompenses devraient séduire aussi bien les nouveaux joueurs que les vétérans. Prêt à vous lancer dans l’aventure ? N’attendez plus pour rejoindre la communauté et découvrir toutes les surprises que réserve ce jeu exceptionnel.

Lisez notre dernier article tech : Apple explore l’IA pour révolutionner le développement logiciel