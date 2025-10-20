Review – Reolink TrackFlex Floodlight WiFi, la caméra extérieure qui voit tout !

Avec la multiplication des produits connectés, la sécurité domestique devient un enjeu central. Les caméras intelligentes s’imposent comme un moyen simple et efficace pour garder un œil sur son extérieur, sans abonnement ni installation complexe. Reolink, déjà bien implanté sur le marché, propose la TrackFlex Floodlight WiFi, une caméra extérieure complète. Elle combine vision à 360°, projecteurs LED puissants et détection intelligente. Pensée pour offrir une couverture totale de jour comme de nuit, elle mise sur la performance et la fiabilité. Une solution adaptée à ceux qui veulent protéger leur maison sans dépendre du cloud ou d’un service payant.

Caractéristiques techniques

Élément Détail Résolution 4K (3840 x 2160) Lentilles Double capteur : grand-angle 2.8 mm et téléobjectif 8 mm Zoom 6x hybride Champ de vision 104° horizontal / 60° vertical Vision nocturne Infrarouge 30 m / Couleur via LED 3000 lumens Éclairage 3000K à 6000K, réglable PTZ Rotation 355°, inclinaison 50° IA intégrée Détection humaine, animale et de véhicule Recherche intelligente ReoNeura AI Video Search locale Audio Bidirectionnel, sirène 110 dB Stockage microSD jusqu’à 512 Go, NVR, NAS, FTP Connectivité Wi-Fi 6 double bande (2.4 / 5 GHz), WPA3 Compatibilité Google Assistant, ONVIF, RTSP Indice de protection IP66 (pluie, poussière, températures -10°C à +55°C) Poids / Dimensions 1,22 kg / 283 × 184 × 199 mm Alimentation Secteur 100-240V AC Garantie 2 ans

Design et installation de la Reolink TrackFlex Floodlight WiFi

Le design de la Reolink TrackFlex Floodlight WiFi traduit immédiatement sa vocation extérieure. Massif, résistant et entièrement étanche, l’ensemble inspire confiance. Le bloc combine deux lentilles 4K et un module d’éclairage LED de 3000 lumens, capable d’illuminer largement une cour ou une allée. Le châssis en plastique renforcé, certifié IP66, supporte sans difficulté les intempéries et les variations de température. Les bras orientables permettent d’ajuster les angles de la caméra et des projecteurs pour couvrir les zones souhaitées. Son aspect imposant peut surprendre, mais il souligne le côté professionnel du produit et renforce visuellement la dissuasion.

L’installation demande un peu plus d’attention. Contrairement à certains modèles sur batterie, cette caméra doit être reliée au secteur. Aucun panneau solaire n’est fourni, mais il reste possible d’en acheter un séparément. Il faut donc prévoir une prise extérieure ou faire passer une rallonge depuis l’intérieur. Une fois cette contrainte réglée, la fixation se révèle simple grâce au support fourni, compatible mur et plafond. L’appairage en Wi-Fi est rapide via l’application Reolink, qui guide étape par étape. Le produit s’adresse surtout à ceux qui veulent une solution fixe et durable, branchée en continu pour un usage permanent.

Performances et fonctionnalités

C’est sur le terrain que la Reolink TrackFlex Floodlight WiFi montre tout son potentiel. Grâce à ses deux lentilles, elle capture simultanément une vue large et un plan rapproché. Le suivi automatique fonctionne avec précision : la caméra pivote jusqu’à 355° et suit les mouvements détectés en temps réel. L’intelligence artificielle distingue humains, animaux et véhicules, limitant les fausses alertes. Le zoom hybride 6x assure une clarté remarquable, même à distance. La fluidité du flux vidéo reste excellente, et la mise au point rapide. Une fois connectée, la caméra offre une couverture complète sans zone morte, idéale pour les grands espaces.

La partie lumineuse n’est pas en reste. Les projecteurs LED montent jusqu’à 3000 lumens, avec une teinte ajustable entre 3000K et 6000K. Ils peuvent s’activer manuellement, automatiquement à la détection de mouvement, ou selon un horaire défini. L’éclairage est suffisamment puissant pour éclairer un jardin ou une entrée tout en améliorant la qualité des images nocturnes. La vision couleur reste exploitable même en pleine nuit, sans saturation excessive. L’application permet de régler la durée d’allumage, la sensibilité et les zones surveillées. L’ensemble forme un système cohérent, aussi efficace pour la dissuasion que pour la surveillance continue.

IA et recherche vidéo intelligente

La Reolink TrackFlex Floodlight WiFi mise sur une IA locale puissante. Elle reconnaît les humains, les véhicules et les animaux sans connexion cloud. Tout se fait directement dans la caméra, sans frais ni abonnement. L’analyse est rapide et précise. Chaque détection est enregistrée et classée automatiquement. Le suivi des mouvements reste fluide, même lorsque plusieurs objets apparaissent dans le champ. L’algorithme sait recentrer l’image et zoomer sans erreur. On retrouve un vrai confort d’usage, loin des caméras classiques à détection basique.

La fonction de recherche vidéo intelligente simplifie la consultation. Dans l’application Reolink, il suffit de saisir un mot-clé ou un détail visuel. Le système scanne alors les enregistrements et affiche les moments pertinents en quelques secondes. Cette fonction s’appuie sur ReoNeura, le moteur d’IA maison. Elle permet de retrouver une scène sans passer des heures à faire défiler les images. Les recherches sont locales, ce qui garantit confidentialité et réactivité. C’est une vraie force pour une caméra sans abonnement, adaptée aux besoins du quotidien.

Stockage et connectivité

Reolink a choisi la polyvalence pour la gestion des données. La TrackFlex Floodlight WiFi accepte les cartes microSD jusqu’à 512 Go. L’enregistrement peut être continu ou déclenché par détection. En cas de coupure Internet, la caméra continue de filmer localement. Les vidéos peuvent aussi être stockées sur un NVR, un NAS ou un serveur FTP. Le protocole ONVIF est pris en charge, offrant une large compatibilité avec d’autres systèmes. L’ensemble assure une solution durable, sans dépendance à un service cloud.

La connexion repose sur le Wi-Fi 6, stable et rapide. La double bande 2.4 GHz et 5 GHz évite les pertes de signal. Le flux vidéo reste fluide, même à distance. L’application permet le visionnage en direct ou la consultation des enregistrements. Google Assistant est compatible pour les commandes vocales et la consultation rapide. Les alertes s’affichent instantanément sur smartphone, avec aperçu de la scène détectée. L’association du Wi-Fi 6 et du chiffrement WPA3 garantit à la fois vitesse et sécurité.

Conclusion : que vaut la Reolink TrackFlex Floodlight WiFi ?

La Reolink TrackFlex Floodlight WiFi s’impose comme une caméra extérieure complète et efficace. Son double objectif assure une surveillance précise et fluide. L’intelligence artificielle distingue clairement chaque mouvement, sans fausse alerte. Le suivi automatique fonctionne parfaitement, même sur de grands espaces. Les projecteurs LED apportent une lumière puissante, utile autant pour filmer que dissuader. L’éclairage modulable ajoute un vrai confort d’usage au quotidien. La qualité d’image reste impressionnante, de jour comme de nuit. L’absence d’abonnement et le stockage local renforcent son indépendance. Le Wi-Fi 6 garantit une connexion stable et rapide, sans coupure. Seule contrainte, l’alimentation filaire, qui demande un peu de préparation avant l’installation. Mais une fois fixée, la caméra fonctionne sans faille. Robuste, lumineuse et intelligente, la TrackFlex Floodlight WiFi représente aujourd’hui l’une des meilleures solutions domestiques pour surveiller et sécuriser son extérieur.