Explosion d’Innovation : FIX 2025 propulse la tech à Daegu pour une expérience inoubliable

L’événement incontournable de la tech coréenne revient en force : la Future Innovation Tech Expo 2025 (FIX 2025) promet d’installer Daegu au cœur de l’intelligence artificielle mondiale. Portée par le slogan “The Future Already Begun, All on AI”, cette nouvelle édition s’annonce explosive pour tous les passionnés d’innovation, de robotique, de mobilité et d’IA !

Une édition sous le signe de l’innovation et de l’international

Du 22 au 25 octobre 2025, EXCO Daegu deviendra le lieu de rendez-vous incontournable des géants technologiques et des start-up. Cette année, FIX 2025 franchit un nouveau cap : 585 entreprises exposantes, dont 117 venues de l’étranger, soit 20 % de participation internationale. Une véritable montée en puissance par rapport à 2024 et un signe fort de la mondialisation de cet événement.

FIX 2025 pose fièrement ses jalons pour l’avenir en mettant en avant les acteurs phares de la région : L&F avec sa technologie pionnière de cathode LFP, Kyung Chang Industrial et son pédalier électronique anti-accélération accidentelle, mais aussi ISU Petasys et ses PCB ultra-multicouches pour les semi-conducteurs IA.

Expositions : robots, voitures volantes, IA et voitures de collection

Préparez-vous à en prendre plein la vue ! Pour la première fois en Corée, vous découvrirez le Unitree Humanoid Boxing et l’extraordinaire aéronef Xpeng Aero UAM, tout droit sortis des salons internationaux comme le CES et le MWC. Les grands noms de l’industrie automobile répondent présents : Hyundai, Porsche, Volkswagen, GM Korea, BYD… sans oublier la star locale, HL Robotics, qui présentera Parkie, le premier robot autonome de parking intérieur.

La mobilité de demain se dévoilera avec les dernières technologies de paiement sans contact by T-Money, des démonstrations de “Robobus” autonome (niveau 4) signées TREEZE, et un pavillon UAM pour vivre en direct le futur du transport aérien urbain. Les nostalgiques se régaleront aussi devant la Ford Modèle T (1908) et la mythique Porsche 365 de James Dean.

Côté robots, attendez-vous à croiser AeiRobot et Coupang (livraison automatisée), Bear Robotics, Universal Robots ou encore Unitree qui organisera le tout premier match de boxe… entre humanoïdes !

Dans l’IA, le pavillon national mettra à l’honneur les pépites coréennes comme Wrtn Technologies ou KT avec son IA “Mitum”. Et ça ne s’arrête pas là : la filière semi-conducteurs est aussi à l’honneur avec ISU Petasys et les innovations cryogéniques de SDT pour ordinateurs quantiques.

Rencontres et business : conférences de haut vol et rendez-vous B2B

FIX 2025, c’est aussi trois jours de conférences réunissant 87 experts venus de seize pays. Notamment, Wang Tan (co-fondateur Xpeng Aero), Seyoung Lee (Wrtn), ou encore Jae Kwon Han (AeiRobot) viendront partager leur vision. Les amateurs de Go ne manqueront pas la présence de Sedol Lee, célèbre adversaire d’AlphaGo, et le prodige Tim Hwang, plus jeune fondateur asiatique à entrer au NYSE.

Côté business, FIX 2025 mise sur l’international. Grâce à son partenariat avec KOTRA, le nombre d’acheteurs professionnels étrangers grimpe en flèche. Des rencontres exclusives avec les géants HD Hyundai, Hanwha, SK hynix, LG Energy Solution et POSCO DX sont aussi au programme pour dynamiser les collaborations.

Enfin, pour profiter pleinement de l’expérience, l’entrée sera gratuite sur préinscription (fixkorea.or.kr), des navettes faciliteront l’accès, et des réductions seront offertes pour l’Opéra et le Musée Kansong. Daegu compte bien s’imposer comme la nouvelle place forte du MICE en Asie !

Avis aux passionnés de tech et d’innovation : quelle annonce ou technologie vous intrigue le plus pour cette édition 2025 ? Partagez vos attentes et coups de cœur dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !