KEENON Robotics impressionne avec son robot humanoïde innovant au WAIC 2025

La technologie évolue à grands pas, et KEENON Robotics ne cesse d’innover. À l’occasion du WAIC 2025 à Shanghai, l’entreprise dévoile une révolution : son tout nouveau robot de service humanoïde bipède. Ce lancement confirme la place de leader de KEENON dans la robotique de service et démontre des usages concrets de l’intelligence artificielle embarquée à travers des démonstrations captivantes. Découvrons ensemble ces avancées majeures.

Lancement du robot humanoïde bipède XMAN-F1 par KEENON Robotics

La grande nouveauté, c’est le robot XMAN-F1. Présenté en première mondiale, ce robot réunit mobilité et précision proches de l’humain. Il peut accomplir des tâches variées dans des décors simulés, comme un poste de secours ou un bar. À chaque interaction, il démontre ses capacités d’adaptation et son agilité impressionnante. Avec ses gestes naturels, XMAN-F1 attire tous les regards sur le salon. Ce bijou technologique montre à quel point la robotique évolue vers des usages quotidiens, tout en gardant la sécurité en tête.

Des démonstrations interactives au cœur du WAIC 2025

Pendant l’événement, KEENON Robotics a transformé son espace en une expérience vivante. Trois environnements immersifs ont permis aux visiteurs de tester les dernières solutions d’IA : un poste de secours, un salon-bar et une salle de spectacle. Le robot XMAN-F1 préparait du pop-corn, réalisait des cocktails personnalisés et présentait des produits sur scène. Tout cela grâce à des technologies avancées d’interaction multimodale, donnant l’impression de discuter avec un véritable hôte.

Des collaborations robotiques pour des services innovants

L’innovation passe aussi par la coopération entre robots. Au poste de secours, XMAN-F1 travaillait main dans la main avec le robot logistique M104. Ensemble, ils créaient une solution santé intelligente complète. Dans le bar, KEENON s’est allié à Johnnie Walker Blue Label. Les robots barmans et de livraison T10 préparaient et servaient des boissons sur mesure. Cette synergie rend les services plus efficaces et plus flexibles, annonçant une nouvelle ère d’interopérabilité robotique.

En conclusion, KEENON Robotics s’impose comme un acteur incontournable sur le marché de la robotique de service. Avec XMAN-F1 et ses collaborations, l’entreprise ouvre la voie à des usages concrets de l’IA, mais aussi à des expériences plus humaines et intelligentes. Ces avancées promettent de transformer les habitudes et de redéfinir les attentes dans les services de demain.

