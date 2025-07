Dans un marché saturé d’écouteurs intra-auriculaires et à réduction active de bruit, le fabricant chinois EarFun prend un virage original avec ses Clip, des écouteurs open-ear conçus pour rester à l’écoute de son environnement tout en profitant de la musique. Annoncés avec des fonctionnalités haut de gamme telles que le LDAC, le Bluetooth 6.0, la certification Hi-Res Audio Wireless et la Fast Pair, ces écouteurs promettent un confort longue durée et une qualité sonore au rendez-vous. Mais qu’en est-il vraiment?

Design et ergonomie des EarFun CLips

L’ouverture de la boîte EarFun Clip donne immédiatement le ton : le packaging est soigné, minimaliste, et reflète bien le positionnement technologique du produit. À l’intérieur, on retrouve :

les deux écouteurs EarFun Clip bien calés dans l’étui de recharge.

un étui de recharge compact ,

un câble USB-C,

un manuel d’utilisation multilingue,

et un petit guide de démarrage rapide.

Pas d’emballage superflu, tout est clair, propre et bien organisé.

Côté design du boitier de recharge, la finition extérieure en plastique mat noir satiné est sobre, élégante et peu sensible aux traces de doigts.

Le logo EarFun est discrètement apposé sur le dessus du couvercle. L’ouverture du boîtier se fait à l’aide d’un couvercle à charnière avec un léger cran magnétique, garantissant une fermeture fiable sans risque d’ouverture accidentelle.

À l’intérieur, les écouteurs se positionnent naturellement grâce à des aimants puissants qui assurent un bon maintien même en mouvement.

En ce qui concerne le design des écouteurs, les EarFun Clip se distinguent par leur forme. En effet, un fil à mémoire de forme en titane arrondi relie l’écouteur et les commandes à l’arrière de l’oreille. Aussi, les EarFun Clip épousent très bien la forme de l’oreille. Ils ne s’insèrent pas dans le conduit auditif, mais se placent juste à l’entrée, ce qui permet un port plus hygiénique et plus confortable pour les longues sessions d’écoute. On remarque aussi un code couleur discret (rouge pour l’écouteur droit) pour ne pas se tromper lors de la mise en place.

Il est vrai qu’au départ, c’est un peu déstabilisant de mettre les écouteurs correctement mais le mode d’emploi explique correctement. Après plusieurs utilisations, cela devient un automatisme.

Enfin, les écouteurs sont très légers, ce qui, combiné à la conception open-ear, permet de les porter pendant plusieurs heures sans aucune gêne ni sensation de chaleur.

Caractéristiques des EarFun Clips

Les EarFun Clip se démarquent non seulement par leur design open-ear innovant, mais aussi par un équipement technique complet qui rivalise avec des modèles plus traditionnels.

Connectivité

Bluetooth 6.0 : connexion stable, rapide et sans latence perceptible.

: connexion stable, rapide et sans latence perceptible. Appairage rapide (Fast Pair) avec les appareils Android.

avec les appareils Android. Multipoint : possibilité de connecter deux appareils simultanément (ex. smartphone + ordinateur).

: possibilité de connecter deux appareils simultanément (ex. smartphone + ordinateur). Portée stable jusqu’à 10 mètres, même avec des obstacles légers.

Commandes & compatibilité

Commandes tactiles intégrées situées à l’arrière de l’oreille : lecture/pause, piste suivante, volume etc.

Résistance

Certification IP55 : résistants à la sueur et aux éclaboussures, parfaits pour une utilisation sportive ou en extérieur.

Qualité audio des EarFun Clips

À première vue, on pourrait craindre que la conception open-ear des EarFun Clip nuise à l’expérience sonore. Et pourtant, ces écouteurs réussissent le pari délicat de proposer un son clair, dynamique et étonnamment immersif, tout en laissant passer les sons ambiants.

La restitution audio est équilibrée : Les basses sont présentes, sans être trop puissantes mais sans vibrations excessives. Les voix et les instruments sont bien définis, notamment dans les musiques acoustiques, pop ou podcasts.

Les EarFun Clip sont certifiés Hi-Res Audio Wireless, une distinction rare dans cette gamme de prix et encore plus pour des écouteurs open-ear. Cela signifie qu’ils sont capables de restituer un son en haute résolution, avec une plage de fréquences plus large et une précision accrue, à condition d’utiliser un appareil et une source compatibles.

Associée au codec LDAC, cette certification permet de profiter de fichiers audio en qualité supérieure avec plus de détails, de nuances et de profondeur que sur des écouteurs Bluetooth classiques. Toutefois, le LDAC n’est pas compatible avec tous les appareils.

Aussi, cela ne transforme pas les EarFun Clip en écouteurs audiophiles purs. Mais pour des modèles ouverts et sans fil, la qualité Hi-Res est un véritable atout pour ceux qui veulent une belle restitution tout en restant attentifs à leur environnement.

Autonomie et charge

Les EarFun Clip ne se contentent pas d’un design innovant : ils assurent aussi côté autonomie.

En effet, en lecture continue, l’autonomie des écouteurs est de 10h. Pour un usage mixte (musique, appels, volume moyen), les écouteurs tiennent environ 8h, sans perte de performance audio en fin de cycle.

Le boîtier de charge permet de les recharger pour un total d’environ 40 heures d’autonomie globale. Une bonne performance dans cette catégorie.

Un autre point fort : La fonction de recharge rapide. En 10 minutes de charge, on récupère approximativement 2,5 heures d’écoute. La recharge complète des écouteurs dans le boîtier prend un peu moins de 1h30, et le boîtier lui-même se recharge en environ 2 heures via USB-C.

L’application EarFun Audio

Tout d’abord, pour télécharger l’application Earfun Audio, il suffit de télécharger le QR code se trouvant sur le mode d’emploi. L’application se trouve sur Google Play ou sur App Store.

Dès l’ouverture, l’application détecte automatiquement les EarFun Clip déjà connectés en Bluetooth. L’appairage est fluide et immédiat, avec un visuel clair du modèle détecté.

L’application est assez intuitive et grâce à celle-ci, les écouteurs sans fil peuvent être paramétrés de manière optimale.

En premier lieu, le niveau de batterie de chaque écouteur apparaît individuellement ainsi que le niveau de batterie du boitier.

L’application permet de contrôler plusieurs aspects des écouteurs :

Égaliseur personnalisable : 5 bandes de fréquence avec plusieurs presets intégrés (Classique, Bass Boost, Rock, Podcast…) et la possibilité de créer votre propre profil sonore selon vos préférences.

: 5 bandes de fréquence avec plusieurs presets intégrés (Classique, Bass Boost, Rock, Podcast…) et la possibilité de créer votre propre profil sonore selon vos préférences. Mise à jour du firmware : l’application vérifie régulièrement les mises à jour logicielles et vous guide dans l’installation. Cela permet à EarFun d’ajouter ou corriger certaines fonctionnalités dans le temps.

: l’application vérifie régulièrement les mises à jour logicielles et vous guide dans l’installation. Cela permet à EarFun d’ajouter ou corriger certaines fonctionnalités dans le temps. Personnalisation des commandes tactiles : possibilité de reconfigurer les gestes sur chaque écouteur (toucher simple, double, appui long) pour ajuster lecture/pause, piste suivante, assistant vocal ou contrôle du volume.

: possibilité de sur chaque écouteur (toucher simple, double, appui long) pour ajuster lecture/pause, piste suivante, assistant vocal ou contrôle du volume. Mode jeu : activable via l’application pour réduire la latence dans les jeux ou les vidéos (fonction utile, mais au détriment d’une légère perte de qualité sonore).

: activable via l’application pour réduire la latence dans les jeux ou les vidéos (fonction utile, mais au détriment d’une légère perte de qualité sonore). Mode théâtre : Si l’on souhaite regarder une vidéo de manière plus immersive, idéale pour les films, séries…

: Si l’on souhaite regarder une vidéo de manière plus immersive, idéale pour les films, séries… Mode confidentialité: fonctionnalité pensée pour garantir une écoute plus intime et moins audible pour l’entourage.

L’application EarFun remplit bien son rôle de centre de contrôle pour les EarFun Clip, surtout pour les utilisateurs qui aiment ajuster leur son ou personnaliser les gestes tactiles. Mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires, elle pourrait passer d’un bon outil à un vrai atout différenciateur.



Conclusion

En somme, les EarFun Clip, au prix de 79,99 euros sur Amazon, s’imposent comme une excellente alternative aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels. Leur conception open-ear est confortable, mais un petit temps d’adaptation est nécessaire. Leur qualité audio soignée, leur autonomie généreuse et une application simple, mais efficace en font des alliés parfaits pour une utilisation quotidienne, sportive ou urbaine. Bien sûr, l’absence d’isolation limite l’immersion dans les environnements bruyants, mais c’est un choix assumé au service de la sécurité et du confort.

