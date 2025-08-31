Gemini 2.5 Flash Image : Google révolutionne la retouche photo avec son IA « Nano-Banana »

Google vient de dévoiler une avancée majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle avec Gemini 2.5 Flash Image, surnommée « Nano-Banana ». Ce nouveau modèle permet de retoucher des images existantes avec une simple requête textuelle, sans devoir repartir de zéro. Accessible à tous les utilisateurs de Gemini, même sans abonnement, cette technologie promet de démocratiser la retouche photo intelligente et précise.

Gemini 2.5 Flash Image : une IA qui comprend les images et respecte leur intégrité

Contrairement à d’autres outils de génération d’images, Gemini 2.5 Flash Image ne modifie pas l’ensemble du visuel à chaque requête. L’utilisateur peut ajouter, déplacer ou supprimer des éléments, changer les couleurs ou ajuster l’arrière-plan, tout en conservant les caractéristiques de l’image d’origine. Cela permet de faire plusieurs retouches successives sans altérer le visage ou l’identité des personnes présentes sur la photo.

Google insiste sur la capacité de son IA à préserver l’apparence des proches, des animaux ou des objets familiers. Même après plusieurs modifications, les photos restent fidèles à leur version initiale. Cette précision est un atout majeur face aux IA concurrentes, qui ont tendance à déformer les visages ou à générer des résultats incohérents après quelques ajustements.

Une technologie accessible et pensée pour tous les créateurs

Développé par DeepMind, le modèle « Nano-Banana » est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Gemini. Les comptes gratuits peuvent effectuer jusqu’à 100 retouches par jour. Tandis que les abonnés aux offres premium bénéficient d’une capacité dix fois supérieure. Cette ouverture permet à chacun d’explorer la création visuelle sans compétences techniques avancées.

Lors des premiers tests, Gemini a montré une grande efficacité dans les retouches simples et ciblées. La fusion d’images fonctionne bien, même si l’IA manque parfois de sens esthétique sans instructions précises. Pour obtenir des résultats convaincants, il est recommandé de formuler des requêtes claires et détaillées. Malgré quelques limites, Gemini 2.5 Flash Image marque une étape importante vers une retouche photo intuitive et accessible.