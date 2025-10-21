sunmi séduit au gitex avec des innovations qui transforment le commerce

SUNMI met en avant l’avenir du commerce lors du GITEX 2025 à Dubaï. L’entreprise, reconnue pour ses solutions BIoT et IA, attire l’attention mondiale. Ses dernières innovations promettent d’accélérer la transformation numérique dans de nombreux secteurs.

sunmi dévoile ses innovations bIoT et IA au gitex 2025

Pour la neuvième année consécutive, SUNMI participe au GITEX. Cette édition met en avant le thème « BIoT with AI, Commerce Future ». Sunmi présente une gamme complète de produits et solutions numériques. Les visiteurs découvrent comment l’intelligence artificielle s’associe à l’Internet des objets d’entreprise. Ces technologies transforment le commerce en rendant chaque interaction plus fluide et efficace.

la tablette cpad et la série flex 3 en vedette mondiale

Parmi les nouveautés, la tablette CPad retient tous les regards. Elle se distingue par ses performances et sa polyvalence. Depuis son lancement, la CPad s’impose déjà dans la vente au détail, la finance, et la restauration. La plus grande banque d’Éthiopie, par exemple, utilise la CPad pour proposer une expérience bancaire sans espèces.

La série Flex 3 séduit aussi par son design modulaire et ses fonctions tout-en-un. Elle répond aux attentes des commerçants, quels que soient leur taille ou leur secteur, en offrant des outils puissants mais accessibles.

des partenariats stratégiques pour un commerce digital global

SUNMI ne s’arrête pas à l’innovation produit. L’entreprise célèbre de nouveaux partenariats avec près de 20 acteurs internationaux lors du SUNMI One Party. Elle accroît ainsi son réseau mondial et propose des solutions numériques sur mesure. Avec plus de 62 000 partenaires, SUNMI couvre désormais plus de 200 pays et régions. Des leaders du secteur hôtelier et du paiement ont déjà adopté ses solutions pour transformer l’expérience client grâce à l’IA et au BIoT.

En conclusion, SUNMI s’impose comme une référence dans le commerce connecté. Ses innovations et partenariats montrent la voie vers un avenir plus digital et interconnecté. Pour les commerçants comme pour les clients, le futur du commerce s’écrit dès aujourd’hui. Continuez à suivre SUNMI pour découvrir comment la technologie façonne le marché mondial.

