Test – TP-Link Tapo C225 : la caméra qui vous suit (ou presque)

Plutôt discrète, la Tapo C225 est une caméra de sécurité motorisée d’intérieur qui mise sur le suivi intelligent des mouvements. Avec sa résolution 2K QHD, son mode vie privée physique et ses fonctions d’IA avancées, elle promet d’allier sécurité, respect de l’intimité et simplicité d’usage. Mais tient-elle vraiment ses promesses ? Est-elle aussi fiable qu’une caméra plus haut de gamme ? Nous avons testé la Tapo C225 dans plusieurs contextes pour évaluer sa qualité d’image, sa réactivité et la pertinence de ses alertes.

Notre avis en bref

La Tapo C225 se distingue par une qualité d’image convaincante, un suivi motorisé fluide et un mode vie privée physique ingénieux. Elle détecte les mouvements avec précision et offre plusieurs fonctions d’IA utiles, comme la reconnaissance de personnes, d’animaux ou de sons anormaux. Compatible avec les écosystèmes domotiques Alexa, Google Assistant et HomeKit, elle s’intègre facilement dans un environnement connecté.

Le mode infra rouge est très convaincant et sa fonctionnalité de confidentialité physique appréciée. Elle est l’une des caméras les plus complètes de sa catégorie, notamment grâce à sa fonction de suivi intelligent.

Unboxing et design de la C225

La boîte contient la caméra Tapo C225, un adaptateur secteur et son câble d’alimentation, un guide de démarrage rapide, des vis de fixation, un gabarit mural et une base de montage. L’ensemble est simple, clair et bien présenté.

La caméra affiche un design cylindrique blanc de 8 cm de diamètre pour 11 cm de hauteur. Sa base noire soutient la partie motorisée, capable de pivoter sur 360°. Le poids (environ 320 g) reste raisonnable pour un appareil à poser ou fixer. Le logement pour carte microSD (512 Go max) se situe sous le capteur, tandis que le haut-parleur et la prise secteur se trouvent à l’arrière.

L’élément distinctif de ce modèle, c’est le mode vie privée physique : lorsque vous l’activez depuis l’application, l’objectif s’oriente vers le bas et masque totalement la lentille. Ce volet mécanique est un vrai gage de confiance, surtout pour ceux qui craignent l’espionnage numérique. Également, un bouton physique se situe sur le devant de la caméra pour activer le mode confidentialité sans avoir à passer par l’application.

Comparée aux modèles précédents, la C225 introduit une ouverture optique f/1.6 plus lumineuse et un suivi IA plus précis. Le design se fond sur un meuble ou fixé au plafond. La motorisation et le cache physique apportent une vraie valeur ajoutée.

Le produit s’intègre harmonieusement dans une décoration moderne, notamment lorsqu’on le place sur une étagère ou un buffet. La sobriété du plastique blanc et la petite LED d’état bleue sont discrètes.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Dès la première utilisation, la C225 montre qu’elle vise le haut du panier dans la gamme domestique. Elle ne se limite pas à un flux vidéo : elle analyse, détecte et suit, tout en préservant la confidentialité.

Fiche technique détaillée

Capteur CMOS 1/2,9″ starlight

Résolution maximale : 2688 × 1520 (2K QHD)

Ouverture : f/1.6

Panoramique : 360° – Inclinaison : 149°

Vision nocturne IR 850 nm et 940 nm jusqu’à 9 m

Audio bidirectionnel avec réduction de bruit

MicroSD jusqu’à 512 Go ou cloud Tapo Care ou Hub H500

IA : détection de personnes, animaux, bruits, véhicules

Compatibilité : Alexa, Google Assistant, HomeKit

Alimentation secteur 12 V DC

Fonctions principales

L’application Tapo (Android / iOS) sert de centre de contrôle. Elle est très bien détaillée et ergonomique. Vision en direct, enregistrement, paramétrage des alertes, planification du mode privé. Vous pouvez définir des zones d’activité précises pour réduire les notifications inutiles. Bref, avec l’application on peut tout faire. C’est un centre de contrôle très bien faite, simple, intuitif et efficace. L’utilité réside dans l’écosystème Tapo. Comme nous l’avions vu dans cet article, le fait d’avoir un écosystème Tapo va permettre d’avoir une seule application, très complète pour les paramétrages, visionnages et autres.

Le suivi automatique est fluide : la caméra pivote pour garder une personne ou un animal dans le cadre, même si elle se déplace. Elle peut également émettre une alarme sonore ou lumineuse.

Une autre nouveauté intéressante est la compatibilité avec le Tapo H500 Hub, qui centralise les capteurs et automatismes : on peut, par exemple, activer une lumière connectée lorsque la caméra détecte un mouvement. Les possibilités ne sont pas infinies mais presque ou tout su moins ultra complètes pour ce type d’écosystème.

La C225 stocke les vidéos localement via microSD, ou sur le cloud Tapo Care (abonnement à partir de quelques euros par mois) ou sur le hub H500. L’accès aux vidéos est rapide et la navigation intuitive. Ainsi, on peut avoir un historique qui peut s’avérer pratique.

Performances et efficacité de la C225

En pleine journée, l’image 2K offre un niveau de détail impressionnant : visages nets, texte lisible sur un écran distant, couleurs fidèles. La fluidité reste correcte à 15 images/seconde en sachant qu’il est possible de la monter à 30, mais aussi de réduire la qualité pour économiser la bande passante.

Le suivi motorisé est rapide : dès qu’un mouvement entre dans le champ, la caméra se tourne automatiquement. Lors des tests, elle est en mesure de suivre un animal dans une pièce de 50 m² sans aucune perte de cadre. Là encore, tout se paramètre dans les réglage de la C225.

La détection IA fait la différence. Elle distingue bien un humain d’un animal, ce qui évite les alertes intempestives. Lorsqu’un bruit inhabituel est perçu (pleurs d’un bébé, aboiement), une notification arrive instantanément. En vision nocturne, le mode infrarouge 940 nm invisible fonctionne à la perfection. L’image reste nette dans un rayon de 8 à 9 mètres. En revanche, un léger bruit numérique apparaît sur les zones sombres, comme souvent sur les capteurs CMOS de cette taille.

Installation et automatisations de la Tapo C225

La stabilité réseau dépend du routeur. Sur un Wi-Fi 2,4 GHz stable, la diffusion est fluide. En revanche, sur des réseaux encombrés, la caméra peut se déconnecter brièvement. Une mise à jour du firmware règle souvent ce problème. Attention toutefois, lors du paramétrage à bien veiller à être sur le même réseau pour tout l’écosystème. Cela peut paraitre bête mais si vous avez un appareil sur le réseau 2.4 GHz et un autre sur le 5 GHz, ils ne communiqueront pas ensemble. C’est tellement évident que parfois on pourrait l’oublier, ce qui était le cas lors du paramétrage et qui a valu un temps de recherche assez important pour un réglage tout simple !

Globalement, la C225 délivre des performances solides : un excellent compromis entre image, intelligence et réactivité. Pour conclure, l’écosystème apporte un vrai plus à l’ensemble avec une bonne cohérence.

Voici un exemple d’automatisation que l’on peut mettre en place :

Utilisation au quotidien de la caméra Tapo C225

La mise en service s’effectue en moins de cinq minutes via le QR Code de l’application. Une fois connectée, la caméra s’intègre immédiatement à l’écosystème Tapo, ce qui permet de l’associer à d’autres produits de la marque comme la prise connectée Tapo P110 ou le détecteur de mouvement Tapo T100.

Scénarios réels

Surveillance d’une pièce principale

Placée dans un salon, la Tapo C225 couvre la quasi-totalité de la pièce grâce à son champ panoramique. On peut limiter la détection à certaines zones, comme la porte d’entrée.

Usage comme babyphone intelligent

Le mode IR 940 nm est parfait pour observer un bébé endormi sans émettre de lumière visible. Les pleurs déclenchent une alerte sonore sur le smartphone, et l’audio bidirectionnel permet de rassurer à distance.

Observation d’un animal domestique

La caméra suit les mouvements d’un chat ou d’un chien sans confondre avec des ombres ou des objets. On peut lui parler à distance, voire déclencher la sirène pour détourner son attention.

Sécurité lors d’une absence

La planification automatique active la surveillance à des heures précises (par exemple de 22 h à 6 h). Les clips sont enregistrés localement ou sur le cloud.

Le mode vie privée, très apprécié, s’active d’un simple geste dans l’application. L’objectif se rabat, et la caméra devient muette. C’est un vrai plus par rapport à de nombreuses concurrentes.

Intérêt d’achat

La Tapo C225 se place comme une référence dans la catégorie des caméras 2K motorisées à moins de 100€. Son grand atout est ce mode vie privée mécanique qui rassure l’utilisateur sans compromis logiciel. L’intégration HomeKit, Alexa et Google Assistant en fait un produit polyvalent, adapté aussi bien aux familles qu’aux utilisateurs connectés.

Face à des modèles concurrentiels, la Tapo C225 se défend très bien, surtout en termes de rapport qualité-prix. Elle propose une solution simple, accessible et efficace pour surveiller une pièce entière sans multiplier les appareils.

En résumé, elle s’adresse à ceux qui veulent une caméra discrète, intelligente et rassurante, capable de suivre automatiquement un mouvement tout en respectant la vie privée.

Conclusion

La Tapo C225 est un excellent compromis entre technologie et tranquillité d’esprit. Sa qualité d’image 2K, son suivi IA performant et son volet de confidentialité mécanique la distinguent nettement dans cette gamme de prix. Quelques petits défauts demeurent comme l’absence de zoom numérique, mais cela reste très performant, qualitatif et l’ensemble est très convaincant.

Polyvalente, fiable et abordable, elle conviendra à la majorité des foyers qui veulent sécuriser leur intérieur sans installation complexe.

