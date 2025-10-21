YinzCam propulse l’expérience des fans de Dubai Basketball

YinzCam fait sensation avec le lancement de sa première application mobile pour Dubai Basketball. Cette sortie marque une avancée majeure pour les fans et la digitalisation du sport aux Émirats arabes unis. Grâce à cette application, les passionnés de basketball bénéficient désormais d’une expérience inédite et connectée.

lancement de l’application mobile YinzCam pour Dubai Basketball

En octobre 2025, YinzCam a dévoilé sa première application aux Émirats arabes unis. Elle accompagne la nouvelle franchise Dubai Basketball, membre de l’EuroLeague et de l’ABA League pour la saison 2025/26. Disponible sur iOS et Android, cette application vise à rapprocher les fans de leur équipe favorite. Chaque utilisateur peut suivre les résultats et les actualités en temps réel. Cela montre une volonté forte de placer le supporter au centre de l’expérience digitale.

des fonctionnalités innovantes pour les fans de basketball à Dubaï

La nouvelle application Dubai Basketball offre plusieurs fonctionnalités exclusives. Les fans peuvent :

Accéder à des statistiques en temps réel de l’ EuroLeague

Regarder du contenu vidéo officiel grâce à Arena Cloud TV

Profiter d’un hub dédié aux membres pour des contenus exclusifs

D’autres services arrivent prochainement, comme un espace pour les propriétaires d’équipe et les abonnés. Les utilisateurs découvriront aussi des jeux interactifs, de la réalité augmentée et une personnalisation des contenus lors d’événements spéciaux.

un partenariat stratégique pour la digitalisation du sport à Dubaï

Ce lancement n’est pas seulement technologique, il renforce la place de YinzCam sur la scène mondiale. Déjà partenaire de nombreuses franchises sportives, YinzCam porte ici un projet ambitieux. Priya Narasimhan, CEO de YinzCam, souligne l’importance d’une plateforme numérique unifiée. L’objectif : répondre à tous les besoins du fan, qu’il s’agisse de consulter des vidéos, d’acheter des billets ou de vivre l’ambiance du match. Pour Dubai Basketball, c’est aussi l’opportunité de fédérer une communauté locale et internationale autour d’un club moderne et innovant.

En résumé, YinzCam continue d’élargir son influence en lançant une application qui révolutionne la relation entre les clubs et les supporters. Ce partenariat avec Dubai Basketball symbolise l’avenir du sport connecté aux Émirats arabes unis. Les fans bénéficient désormais d’un accès exclusif et de nombreuses opportunités pour vivre leur passion du basketball, où qu’ils soient.

