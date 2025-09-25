L’emballage de luxe durable : une avancée remarquable avec Gemini

L’emballage de luxe durable franchit une nouvelle étape avec la naissance de Gemini. Cette innovation résulte de la collaboration entre Toly et Eastman. Ensemble, ils allient élégance, technologie durable et respect de l’environnement pour répondre aux attentes des clients exigeants et responsables.

Une collaboration innovante au service de l’emballage de luxe durable

Toly, spécialiste reconnu de l’emballage cosmétique haut de gamme, s’allie ici à Eastman, expert des technologies de recyclage moléculaire. Le partenariat vise à redéfinir les standards de l’industrie en associant glamour et durabilité. Leur vision commune place la planète au cœur de la création du compact Gemini, symbole d’un luxe respectueux de l’environnement.

Cristal One Renew IM812 : une résine qui allie luxe et écologie

L’élément central de ce nouvel emballage est la résine Cristal™ One Renew IM812 d’Eastman. Cette matière révolutionnaire offre plusieurs avantages :

Une transparence et une brillance comparables au verre, même pour des boîtiers épais.

et une comparables au verre, même pour des boîtiers épais. Un contenu pouvant aller jusqu’à 100 % recyclé , grâce à un processus certifié.

, grâce à un processus certifié. Une parfaite intégration dans les filières de recyclage PET existantes.

Cette technologie assure une très faible empreinte écologique, tout en conservant une qualité supérieure visuellement et au toucher. Le résultat est un emballage qui associe l’esthétique attendue dans l’univers du luxe à un engagement concret en faveur de la planète.

Gemini : un compact emblématique pour cosmétiques responsables

Le compact Gemini incarne la rencontre entre créativité, performance et développement durable. Il s’adresse aux marques exigeantes souhaitant offrir à leurs clients une expérience luxueuse sans compromis sur la responsabilité environnementale. Ce produit marque un tournant vers un futur où emballage de luxe durable et innovation ne font plus qu’un.

En résumé, Toly et Eastman posent une nouvelle pierre à l’édifice du luxe responsable avec Gemini. La solution combine élégance, haute technologie et respect de l’environnement. Ce lancement inspirant donne un signal fort au secteur : il est possible de conjuguer beauté, innovation et durabilité dans chaque détail de l’emballage.

