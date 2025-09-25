Super Mario Galaxy 2 revient dans une édition remasterisée sur Switch 2 

En l’honneur du 40ᵉ anniversaire de Super Mario, Nintendo a levé le voile sur une version revisitée de Super Mario Galaxy et de Super Mario Galaxy 2 pour la Nintendo Switch 2. Cette édition double promet des améliorations graphiques, de nouvelles options pour jouer et même des objets physiques à collectionner. Les nostalgiques n’auront pas non plus à attendre très longtemps, car le titre arrive dans quelques semaines.

Voir aussi : Mario Tennis Fever : la saga culte revient en force sur Switch 2

Nintendo joue dans la nostalgie pour Super Mario Galaxy 2

Avec l’annonce du film Super Mario Galaxy, Nintendo a confirmé également le retour des jeux originaux sur la Switch 2. La firme a donc annoncé que Super Mario Galaxy (2007) et Super Mario Galaxy 2 (2010) sortiront simultanément sur Nintendo Switch 2 en version physique. Pour les joueurs qui préfèrent le numérique, les deux titres seront également proposés séparément sur l’eShop. Ils peuvent ainsi choisir entre l’un ou l’autre, ou d’opter pour le pack complet.

Pour cette réédition, Nintendo n’a pas seulement repris les jeux tels quels. Les deux épisodes profiteront donc d’une interface utilisateur modernisée et de graphismes optimisés pour le hardware de la Nintendo Switch 2. Les contrôles ont donc été repensés pour offrir le choix entre une expérience à la manette classique ou via les commandes par mouvements, fidèle à l’esprit de la Wii. Un lecteur de musique intégré permet également de redécouvrir les compositions orchestrales emblématiques. En addition, des chapitres supplémentaires du Storybook de Rosalina viennent enrichir la narration.

Enfin, les possesseurs de la Nintendo Switch 2 bénéficieront même d’une mise à jour gratuite. Cette dernière permet de débloquer un affichage en 4K en mode docké et en 1080p en mode portable.

Ci-dessous la bande-annonce de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 :

Super Mario Galaxy 2 sortira sur Nintendo Switch 2 le 2 octobre 2025. Le pack physique regroupant les deux jeux sera proposé au prix de 70 USD, tandis que chaque titre pourra être acheté séparément en version dématérialisée pour 39,99 USD.

Pour accompagner cette sortie, Nintendo a également dévoilé une série d’amiibo à l’effigie de Mario, de Luma et de Rosalina, attendus pour avril 2026. Ces derniers offriront des bonus en jeu tels que des Life Mushrooms ou des 1-Up Mushrooms. Les fans de l’univers pourront aussi se procurer un Storybook physique de Rosalina, disponible sur la boutique My Nintendo.

Cette annonce s’inscrit dans une série d’événements organisés pour marquer le 40ᵉ anniversaire de Super Mario Bros.. Nintendo en a également profité pour confirmer la mise en production d’un film d’animation intitulé The Super Mario Galaxy Movie, prévu pour avril 2026.