Mario Tennis Fever : la saga culte revient en force sur Switch 2

Vu le succès de Mario Tennis Aces sur la Nintendo Switch, ce n’est qu’une question de temps avant que Big N ne remette la franchise en marche. Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, le géant a donc dévoilé un nouveau volet explosif de sa série sportive avec Mario Tennis Fever. Plus de personnages, de nouveaux modes de jeu et des mécaniques inédites promettent de relancer l’intérêt des fans. On fait le point.

Voir aussi : Gamescom 2025 : un nouveau jeu LEGO Batman arrive !

Une tonne de nouveautés pour Mario Tennis Fever

Nintendo a profité de son Direct de septembre entièrement dédié à Mario pour annoncer Mario Tennis Fever, un nouvel épisode de sa franchise sportive. Disponible en exclusivité sur Switch 2, le jeu proposera pas moins de 38 personnages jouables, le plus grand casting jamais vu dans la série. Il inclut entre autres Mario, Luigi, Peach, Wario, Waluigi et Donkey Kong.

La grande nouveauté de cet opus repose sur les Fever Rackets, des raquettes spéciales qui permettent de déclencher des coups spectaculaires une fois une jauge remplie. Une trentaine de ces joujoux seront disponibles, offrant une dimension stratégique inédite aux matchs. Gare aux gel du terrain, à la transformation des adversaires ou aux effets de champignons géants !

Autre surprise : Mario Tennis Fever mise sur un véritable mode histoire. Mario et ses compagnons se retrouvent transformés en bébés après une rencontre avec des monstres sur une mystérieuse île. Pour retrouver leur apparence normale, ils doivent participer à des matchs de tennis de plus en plus intenses. Nintendo promet une expérience narrative digne d’un spin-off de la série, avec un contenu solo plus riche que jamais.

Plusieurs autres modes viennent compléter l’offre : Tournament pour les compétiteurs, Trial Towers pour les défis progressifs, Mix It Up inspiré de Super Mario Bros. Wonder avec des effets visuels délirants, ainsi que des matchs classés pour les affrontements en ligne.

En attendant plus de détails, Mario Tennis Fever sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec un prix fixé à 70 euros et un téléchargement estimé à environ 10 Go.