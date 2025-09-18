Actualités

Whatfix agents IA : une avancée majeure pour la productivité en entreprise

il y a 39 minutesDernière mise à jour: 17 septembre 2025
Whatfix lance ses agents IA pour faciliter l'adoption et booster la productivité.

Les entreprises cherchent sans cesse à améliorer leur productivité et à simplifier l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, Whatfix, leader dans les plateformes d’adoption numérique, annonce ses nouveaux agents IA. Cette innovation promet de transformer la façon dont les applications sont utilisées en entreprise. Découvrons cette révolution.

Les agents IA de Whatfix : une nouvelle ère pour la productivité

Les agents IA de Whatfix sont conçus pour automatiser, guider et accélérer les tâches de chaque utilisateur. Grâce à eux, les équipes gagnent du temps. Les utilisateurs profitent d’actions personnalisées en temps réel dans leurs logiciels professionnels. Ainsi, les entreprises peuvent espérer des performances accrues et un retour sur investissement amélioré.

ScreenSense : comprendre l’intention pour guider l’utilisateur

Le secret de cette innovation repose sur ScreenSense, la technologie exclusive de Whatfix. Cette intelligence artificielle analyse le contexte d’utilisation et l’intention de l’utilisateur. Elle déclenche alors des aides adaptées : guides, recherches, conseils, tout cela au bon moment. L’IA propose des solutions sans perturber le travail habituel. Les changements rapides des outils ne surprennent plus les collaborateurs.

Fonctionnalités avancées des agents IA pour les entreprises

Trois agents IA sont déjà disponibles :

  • Authoring : il crée du contenu personnalisé instantanément, comme des guides ou des pop-ups, grâce à des instructions en langage naturel.
  • Insights : il analyse les données utilisateurs et fournit en quelques secondes des résumés visuels et des recommandations.
  • Guidance : il propose des réponses concrètes, issues de la documentation interne, sans interrompre le travail de l’utilisateur.

Ces agents IA rendent la technologie accessible et compréhensible à tous. Ils permettent de mieux exploiter les outils numériques.

Pour conclure, Whatfix réinvente l’utilisation des logiciels en entreprise. Sa nouvelle suite d’agents IA booste la productivité et simplifie l’expérience utilisateur. Grâce à ScreenSense, chaque interaction devient plus efficace et naturelle. Les entreprises gagnent du temps et profitent pleinement de leurs outils numériques. C’est un pas de plus vers la réussite digitale.

