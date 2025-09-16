Surprise Instagram : une expérience bluffante débarque sur iPad

Instagram crée la surprise ! La célèbre plateforme de partage de photos et vidéos lance enfin une application iPad entièrement repensée. Longtemps réclamée par sa communauté, cette nouveauté promet une expérience sur grand écran à la hauteur des attentes. Meta, la maison mère d’Instagram, veut ainsi séduire les amateurs de contenus immersifs, et le pari semble réussi.

Une navigation taillée pour l’iPad

L’application s’ouvre désormais sur la rubrique Reels. Les utilisateurs profitent ainsi de vidéos en grand format, pour un effet encore plus spectaculaire. Les Stories occupent toujours le haut de l’écran, ce qui permet de rester en contact avec ses amis en un clin d’œil.

Meta introduit également un tout nouveau onglet “Abonnements”. Les utilisateurs accèdent rapidement aux dernières publications des comptes suivis via trois filtres efficaces :

Tous : regroupe toutes les publications et reels recommandés des comptes suivis.

: regroupe toutes les publications et reels recommandés des comptes suivis. Ami(e)s : affiche le contenu de ceux qui se suivent mutuellement.

: affiche le contenu de ceux qui se suivent mutuellement. Récents : présente les nouveautés par ordre chronologique.

Ce système donne un vrai coup de frais à la navigation et aide à ne rien rater des dernières tendances.

Des fonctions enrichies pour une expérience immersive

L’application intègre maintenant une Messagerie Directe repensée. Un simple geste suffit pour consulter sa boîte de réception et discuter sans perdre le fil de la conversation. Les utilisateurs peuvent également lire et répondre aux commentaires en temps réel pendant qu’ils regardent un Reel, sans aucune interruption. De quoi dynamiser encore plus les échanges !

Meta entend bien répondre aux nouveaux usages des consommateurs, qui plébiscitent les contenus ludiques et interactifs sur grand écran. Instagram sur iPad s’adapte donc au mieux aux habitudes modernes.

En somme, cette arrivée de l’application sur iPad marque une nouvelle ère pour Instagram. De nouvelles fonctionnalités pensées pour le confort visuel et l’échange instantané séduiront à coup sûr les utilisateurs. Allez-vous l’essayer ? Partagez vos premières impressions avec nous et dites-nous ce que vous pensez de cette version inédite !