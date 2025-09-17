AITO impressionne à Munich avec un nouveau luxe intelligent

AITO fait sensation à l’IAA Mobility 2025 à Munich. La marque dévoile ses nouveaux modèles adaptés au Moyen-Orient. Son ambition ? Redéfinir le nouveau luxe à l’ère de l’intelligence artificielle et de la mobilité électrique. Faisons le point sur cette actualité qui place la mobilité intelligente au cœur du luxe automobile.

Aito dévoile ses nouveaux modèles de luxe à l’IAA Mobility 2025

Cette année, AITO présente en exclusivité trois nouveaux modèles : l’AITO 9, l’AITO 7 et l’AITO 5. Ces versions, pensées pour le Moyen-Orient, proposent une expérience unique. Elles reprennent les codes du luxe moderne en y ajoutant de l’innovation. Le stand de la marque à Munich attire ainsi tous les regards. La promesse ? Offrir une combinaison parfaite entre technologie intelligente et raffinement.

Stratégie mondiale : aito s’implante au Moyen-Orient

AITO adopte une stratégie ambitieuse et veut devenir une entreprise « glocale », à la fois globale et locale. Pour cela, la marque lance une gamme complète au Moyen-Orient, adaptée aux besoins des clients locaux exigeants. Les modèles comprennent des interfaces en trois langues et une intégration numérique adaptée à la région. De plus, AITO ouvre une filiale aux Émirats Arabes Unis et mise sur un service client rapide grâce à un entrepôt à Dubaï.

Technologies innovantes et tests d’adaptation régionale

L’adaptation aux conditions locales est essentielle pour AITO. Les véhicules subissent des tests extrêmes, notamment dans le désert. Ainsi, la fiabilité est au rendez-vous, peu importe l’environnement. Côté technologie, AITO intègre des fonctionnalités de conduite assistée de pointe. En Chine, plus de 620 000 utilisateurs ont parcouru 3,45 milliards de kilomètres avec cette assistance. Enfin, le nouveau système de super prolongateur d’autonomie, silencieux et compact, offre une expérience de mobilité électrique haut de gamme.

En résumé, AITO s’ouvre au monde et façonne le futur du nouveau luxe dans l’automobile. Grâce à ses innovations et à une stratégie régionale forte, la marque promet une mobilité intelligente sur mesure et un service client inégalé. Tous les yeux sont désormais tournés vers le Moyen-Orient pour découvrir cette nouvelle expérience.

