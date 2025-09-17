Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile sa puce Android la plus puissante

Qualcomm vient d’officialiser sa nouvelle puce haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette puce sera au cœur des smartphones les plus performants de fin 2025 et 2026, avec Xiaomi et Samsung en tête de file.

L’appellation « Gen 5 » permet d’aligner cette puce avec les autres produits Snapdragon, tout en mettant en avant le label « Elite », réservé aux modèles les plus avancés. Qualcomm veut ainsi éviter la confusion entre ses différentes plateformes et offrir une lecture plus simple aux consommateurs. Mais au-delà du nom, que change vraiment cette puce dans l’usage quotidien ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 disposerait d’une architecture pensée pour la performance et l’intelligence artificielle

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait intégrer le nouveau CPU Oryon. Ce dernier est conçu pour offrir plus de puissance tout en réduisant la consommation d’énergie. Le GPU Adreno et le NPU embarqué seront également améliorés, avec des capacités accrues pour les tâches liées à l’intelligence artificielle. Ces évolutions visent à rendre les smartphones plus rapides, plus fluides et plus intelligents.

Même si les fiches techniques complètes seront dévoilées lors du Snapdragon Summit en fin septembre, les premières rumeurs annoncent des fréquences CPU revues à la hausse et une gravure en 3 nm. Ces choix techniques pourraient permettre une meilleure autonomie et des performances proches de celles d’un ordinateur portable. Qualcomm poursuit ainsi son ambition de rapprocher l’expérience mobile des usages desktop.

Une stratégie de marque plus lisible et plus cohérente

Avec cette nouvelle nomenclature, Qualcomm simplifie sa gamme : Snapdragon 8 Gen 5 pour les modèles haut de gamme classiques, 8s Gen 5 pour les versions plus accessibles, et 8 Elite Gen 5 pour les flagships. Par conséquent, la version Elite représente le sommet de la technologie mobile Android. Cette clarification devrait faciliter le choix des consommateurs et des constructeurs.

Xiaomi sera le premier à intégrer cette puce dans sa série Xiaomi 17, dès la fin septembre. Samsung suivra avec une version optimisée « for Galaxy » dans ses Galaxy S26. En adoptant une stratégie plus cohérente, Qualcomm espère renforcer sa position face à Apple, MediaTek et les autres acteurs du marché. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 s’annonce comme une référence incontournable pour les smartphones premium.