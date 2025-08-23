HOVERAir AQUA dévoile une innovation incroyable pour les vidéos nautiques

Avec l’arrivée de HOVERAir AQUA, l’univers des caméras volantes entre dans une ère nouvelle. Cette caméra autonome et 100 % étanche promet de révolutionner la capture vidéo sur l’eau. Elle s’adresse aux passionnés de sports nautiques, aux créateurs et à tous ceux qui veulent immortaliser leurs aventures sans effort.

Une caméra volante étanche pour des prises de vue aquatiques inédites

HOVERAir AQUA se distingue avant tout par son étanchéité totale, avec la certification IP-67. Vous pouvez donc l’utiliser sur l’eau, même dans des conditions extrêmes. Elle flotte, décolle et atterrit directement à la surface, sans risque de perte ou de dommage.



Grâce à son autonomie complète, cette caméra vous suit partout, que vous fassiez du paddle, du kayak ou même du jet-ski. Les plans obtenus sont naturels et dynamiques, parfaits pour tous les passionnés de sports aquatiques.

Les caractéristiques techniques innovantes du HOVERAir AQUA

L’atout technologique du HOVERAir AQUA repose sur une caméra 4K filmant jusqu’à 100 images par seconde au ralenti. Son capteur CMOS performant, allié à une lentille hydrophobe, assure des images nettes, même dans l’humidité. La stabilisation SmoothCapture 3.0 garantit une fluidité professionnelle.

Plus de 15 modes de vol automatisés

Résistance au vent jusqu’à 33 nœuds

Autonomie de 23 minutes

Vitesse de suivi jusqu’à 55 km/h

Mémoire interne jusqu’à 128 Go

De plus, avec un poids inférieur à 249 g, il ne nécessite pas d’enregistrement FAA.

Un contrôle intuitif et des modes de vol pour tous les sports

Le contrôle du HOVERAir AQUA est simple grâce à l’accessoire Lighthouse, à porter autour du bras. Ce système permet de gérer le décollage, l’atterrissage, le choix des modes et même le retour automatique du drone, le tout sans smartphone. La fonction Virtual Tether garde AQUA à portée, offrant sécurité et praticité sur l’eau. Son écran AMOLED permet de visionner en direct, même loin du rivage. Tous les sportifs, du débutant à l’expert, trouvent ainsi une solution adaptée à leurs besoins vidéos.

En résumé, HOVERAir AQUA change la donne dans la capture vidéo aérienne sur l’eau. Grâce à sa conception étanche, ses fonctionnalités intelligentes et sa facilité d’utilisation, il s’impose comme un compagnon indispensable pour vivre et partager les plus belles aventures aquatiques. Le lancement sur Indiegogo le 21 août 2025 promet de belles surprises aux amateurs d’innovation.

