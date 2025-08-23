Actualités

HOVERAir AQUA dévoile une innovation incroyable pour les vidéos nautiques

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 23 août 2025
2 minutes de lecture
HOVERAir AQUA, caméra volante étanche, révolutionne la vidéo sur l’eau cet été.

Avec l’arrivée de HOVERAir AQUA, l’univers des caméras volantes entre dans une ère nouvelle. Cette caméra autonome et 100 % étanche promet de révolutionner la capture vidéo sur l’eau. Elle s’adresse aux passionnés de sports nautiques, aux créateurs et à tous ceux qui veulent immortaliser leurs aventures sans effort.

Une caméra volante étanche pour des prises de vue aquatiques inédites

HOVERAir AQUA se distingue avant tout par son étanchéité totale, avec la certification IP-67. Vous pouvez donc l’utiliser sur l’eau, même dans des conditions extrêmes. Elle flotte, décolle et atterrit directement à la surface, sans risque de perte ou de dommage.

Grâce à son autonomie complète, cette caméra vous suit partout, que vous fassiez du paddle, du kayak ou même du jet-ski. Les plans obtenus sont naturels et dynamiques, parfaits pour tous les passionnés de sports aquatiques.

Les caractéristiques techniques innovantes du HOVERAir AQUA

L’atout technologique du HOVERAir AQUA repose sur une caméra 4K filmant jusqu’à 100 images par seconde au ralenti. Son capteur CMOS performant, allié à une lentille hydrophobe, assure des images nettes, même dans l’humidité. La stabilisation SmoothCapture 3.0 garantit une fluidité professionnelle.

  • Plus de 15 modes de vol automatisés
  • Résistance au vent jusqu’à 33 nœuds
  • Autonomie de 23 minutes
  • Vitesse de suivi jusqu’à 55 km/h
  • Mémoire interne jusqu’à 128 Go

De plus, avec un poids inférieur à 249 g, il ne nécessite pas d’enregistrement FAA.

Un contrôle intuitif et des modes de vol pour tous les sports

Le contrôle du HOVERAir AQUA est simple grâce à l’accessoire Lighthouse, à porter autour du bras. Ce système permet de gérer le décollage, l’atterrissage, le choix des modes et même le retour automatique du drone, le tout sans smartphone. La fonction Virtual Tether garde AQUA à portée, offrant sécurité et praticité sur l’eau. Son écran AMOLED permet de visionner en direct, même loin du rivage. Tous les sportifs, du débutant à l’expert, trouvent ainsi une solution adaptée à leurs besoins vidéos.

En résumé, HOVERAir AQUA change la donne dans la capture vidéo aérienne sur l’eau. Grâce à sa conception étanche, ses fonctionnalités intelligentes et sa facilité d’utilisation, il s’impose comme un compagnon indispensable pour vivre et partager les plus belles aventures aquatiques. Le lancement sur Indiegogo le 21 août 2025 promet de belles surprises aux amateurs d’innovation.

Lisez notre dernier article tech : Enfin, la date de sortie de Hollow Knight Silksong est officielle ! 

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 23 août 2025
2 minutes de lecture
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Le DNAKE H618 Pro combine Android 15, Wi-Fi 6 et design moderne pour votre sécurité.
Le DNAKE H618 Pro séduit avec Android 15 et Wi-Fi 6 puissant
il y a 6 heures
GEEKOM A9 Max allie puissance IA avancée et format compact pour utilisateurs exigeants.
GEEKOM A9 Max : des performances exceptionnelles dans un mini PC
il y a 10 heures
hollow-knight-silksong
Enfin, la date de sortie de Hollow Knight Silksong est officielle ! 
il y a 1 jour
valor-mortis
Valor Mortis : les créateurs de Ghostrunner dévoilent un souls-like à la première personne en pleine époque napoléonienne
il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page