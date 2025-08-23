Actualités

Le DNAKE H618 Pro séduit avec Android 15 et Wi-Fi 6 puissant

Le DNAKE H618 Pro combine Android 15, Wi-Fi 6 et design moderne pour votre sécurité.

Le monde de la maison connectée évolue sans cesse. Aujourd’hui, un nouveau venu attire l’attention : le DNAKE H618 Pro. Ce moniteur d’interphone intelligent inaugure une nouvelle ère avec des technologies avancées et un design soigné. Découvrons pourquoi ce produit pose de nouveaux standards en matière de sécurité et de confort à la maison ou au bureau.

Le premier moniteur d’interphone intelligent sous Android 15

Le DNAKE H618 Pro est le premier moniteur intérieur de l’industrie à fonctionner sous Android 15. Ce système offre une compatibilité exceptionnelle avec les applications domotiques. Grâce à Android 15, le moniteur bénéficie d’une grande stabilité et de mises à jour continues.
Les utilisateurs profitent aussi de fonctions de sécurité avancées pour protéger leurs données privées. Installer ce moniteur est simple, même dans de grands immeubles ou des entreprises. L’interface est fluide, réactive, et facilite le quotidien de tous.

Une connectivité Wi-Fi 6 pour des communications ultra-rapides

La technologie Wi-Fi 6 équipe le H618 Pro pour offrir une vitesse de communication inégalée. Cette connectivité garantit une transmission de données rapide et réduit la latence même en présence de plusieurs appareils.
Le signal traverse facilement les murs, ce qui assure une couverture optimale dans les grandes résidences ou bureaux à plusieurs étages. Ainsi, les appels vidéo et le contrôle des équipements connectés sont simples et fiables.

Un design moderne avec affichage IPS et fonctions avancées

Le DNAKE H618 Pro se distingue aussi par son style. Il propose un écran tactile IPS de 10,1 pouces qui offre des images lumineuses et un contrôle précis. Son panneau avant en aluminium ajoute une note d’élégance et de robustesse.
Les options de montage, mural ou sur bureau, facilitent l’intégration dans tout type d’intérieur. La caméra frontale de 2 mégapixels (en option) fournit une excellente qualité d’appel vidéo. Le capteur de proximité réveille automatiquement l’écran dès qu’on s’approche.

En résumé, le DNAKE H618 Pro incarne la prochaine génération des interphones intelligents. Grâce à Android 15, une connectivité Wi-Fi 6 performante et un design raffiné, il rend la vie plus simple et plus sûre. Ce moniteur s’intègre parfaitement à tous les systèmes de maison connectée et place la barre très haut pour les solutions d’interphone modernes.

