La Divina Commedia, un jeu d’action à la Dante’s Inferno, est dévoilé à la Gamescom

On a déjà sillonné l’enfer avec Dante à l’ère de la PS3 et la PSP. Mais êtes-vous prêts pour revivre un voyage au cœur des enfers ? En tout cas, c’est ce que Jyamma Games s’apprête à nous offrir. Lors de l’Opening Night Live de Gamescom, le studio italien dévoile son prochain projet, sobrement intitulé La Divina Commedia. Le titre puise directement dans le chef-d’œuvre de Dante Alighieri pour construire un action-RPG dark fantasy.

Voir aussi : Valor Mortis : les créateurs de Ghostrunner dévoilent un souls-like à la première personne en pleine époque napoléonienne

La Divina Commedia, l’enfer revisité

La Gamescom Opening Night Live 2025 a présenté plusieurs premières surprises, dont un titre pour les fans de dark fantasy : La Divina Commedia. Inspiré du célèbre opéra du poète et écrivain italien Dante Alighieri, l’ARPG présentera des créatures d’un autre monde dans un système de donjons. Avec son intrigue et son univers, le jeu s’illustre déjà comme l’alter ego de Dante’s Inferno.

Dans La Divina Commedia, le joueur incarne un guerrier-poète, condamné à descendre dans les profondeurs infernales. Avec une mécanique narrative étroitement liée aux Sept Péchés Capitaux, il devra expier ses fautes en affrontant des démons et créatures cauchemardesques issus des cercles de l’Enfer. Le jeu s’inspire du poème originel pour bâtir un univers où l’équilibre entre libre arbitre, punition et rédemption sera omniprésent.

Côté exploration, elle semble se reposer sur des donjons générés procéduralement. Chaque descente promet donc un nouveau défi, une “expérience qui ne se répète jamais” selon Jyamma Games. Avec sa similitude à Dante’s Inferno, on espère que La Divina Commedia reproduira l’environnement unique et surnaturel, ainsi que les thèmes présents dans la Divine Comédie de Dante. Ces derniers permettront au jeu de se démarquer des autres titres du genre ARPG, lorsqu’il sortira sur PC.

En attendant la date de sortie officielle du jeu, appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :