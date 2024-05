5 raisons de jouer (ou pas) à Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden est une nouvelle création audacieuse de DON’T NOD, les créateurs de Life is Strange. Dans ce jeu, le studio explore un univers fantastique où les frontières entre la vie et la mort s’estompent, donnant naissance à une odyssée surnaturelle entre ombres et lumières. Le jeu propose une expérience riche en émotions où chaque choix a un impact significatif, mêlant destinées d’outre-tombe et batailles épiques. En suivant Red et Antea, deux âmes passionnément liées dans leur combat contre des forces surnaturelles, les joueurs sont invités à naviguer dans un monde complexe et enchanteur. Cette aventure est conçue pour captiver les fans de récits poignants et de mécaniques de jeu innovantes.

Raison 1 (Pour) : Scénario captivant et complexe

Dans Banishers: Ghosts of New Eden, l’histoire d’amour entre Red et Antea est au cœur du récit. Ces deux personnages sont des bannisseurs, des protecteurs qui guident les âmes vers l’au-delà. Leur mission prend une tournure personnelle quand Antea devient un spectre. Cette transformation ajoute une urgence et une profondeur émotionnelle à leur quête.

Chaque choix que fait le joueur affecte directement l’issue de leur histoire. Les décisions influencent non seulement la fin du jeu mais aussi les interactions entre les personnages. Ces choix peuvent renforcer ou détruire des alliances, changer le cours des événements, et altérer le destin des protagonistes. Cette complexité narrative dans Banishers: Ghosts of New Eden offre une expérience riche. Elle incite à plusieurs relectures pour explorer toutes les possibilités. La profondeur du scénario est renforcée par des dialogues soignés et des cinématiques qui enrichissent l’histoire. Ces éléments narratifs permettent aux joueurs de se plonger totalement dans le monde mystérieux d’Antala.

Raison 2 (Pour) : Gameplay innovant et stratégique

Banishers: Ghosts of New Eden se distingue par son gameplay, qui intègre parfaitement les éléments narratifs à l’action. Le jeu vous permet de contrôler Red ou Antea, chacun avec des capacités uniques. Red utilise des compétences de combat traditionnelles tandis qu’Antea, en tant que spectre, offre des options tactiques plus subtiles. Les joueurs doivent utiliser les compétences des deux personnages pour surmonter les défis. Par exemple, ils peuvent combiner les attaques physiques de Red avec les pouvoirs surnaturels d’Antea pour débloquer de nouvelles stratégies de combat.

Cette dynamique enrichit chaque confrontation et rend les combats à la fois captivants et exigeants. En outre, le système de compétences évolue avec le jeu, offrant des améliorations continues qui adaptent le gameplay aux styles des joueurs. Les puzzles intégrés au jeu nécessitent une utilisation judicieuse des pouvoirs temporels pour progresser. Ces défis renforcent l’aspect stratégique de Banishers et assurent une expérience de jeu variée et immersive.

Raison 3 (Contre) : Manque de diversité dans les ennemis

Malgré ses nombreux atouts, Banishers: Ghosts of New Eden présente un défaut notable : un manque de diversité parmi les ennemis. Les adversaires que rencontrent Red et Antea tendent à se répéter, ce qui peut rendre les combats prévisibles après plusieurs heures de jeu. Cette répétition peut diminuer l’intérêt des joueurs en quête de nouveauté et de diversité dans leurs affrontements.

Le manque de variété dans les types d’ennemis et dans leurs stratégies peut également limiter la rejouabilité du jeu, car les joueurs pourraient ne pas se sentir incités à explorer toutes les fins possibles si les combats deviennent monotones.

Raison 4 (Pour) : Réalisation technique et artistique de toute beauté

Banishers: Ghosts of New Eden brille par sa réalisation technique et artistique, utilisant l’Unreal Engine 5 pour créer un univers visuellement époustouflant. Les graphismes sont détaillés et les environnements sont conçus avec soin pour refléter l’atmosphère sombre et mystérieuse du jeu. Chaque scène est peaufinée avec des effets de lumière et des textures qui accentuent l’immersion du joueur dans le monde d’Antala. La direction artistique souligne le contraste entre les mondes des vivants et des esprits, enrichissant ainsi l’expérience visuelle.

Les animations des personnages sont fluides et réalistes, ce qui rend chaque mouvement et chaque combat visuellement impressionnant. La qualité sonore du jeu est également notable. La bande sonore complète l’ambiance, avec des compositions qui accentuent les moments clés du récit. Bien que quelques éléments puissent parfois paraître répétitifs, l’ensemble crée une atmosphère captivante et mémorable.

Raison 5 (Contre) : Complexe pour les néophytes

La complexité des mécaniques de jeu de Banishers: Ghosts of New Eden peut également représenter un obstacle pour les nouveaux joueurs. Le système de combat, bien qu’innovant, demande une certaine habileté et une compréhension des multiples capacités de Red et Antea. Les nouveaux joueurs peuvent se sentir dépassés par la quantité d’options et de stratégies nécessaires pour maîtriser le jeu. De plus, la profondeur narrative, bien que captivante, requiert une attention et une implication qui pourraient décourager ceux qui préfèrent des jeux plus directs ou moins exigeants sur le plan narratif.

Conclusion sur Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden offre une expérience de jeu riche et immersive, avec un scénario captivant, un gameplay stratégique et une réalisation technique impressionnante. Toutefois, le manque de diversité des ennemis et la complexité du système de jeu peuvent poser problème à certains joueurs. Malgré cela, pour ceux qui cherchent une aventure surnaturelle profonde et pleine de défis, Banishers est une option solide à considérer.

