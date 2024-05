Apple : voici comment changer le code PIN de votre iPhone !

Vous souhaitez changer le code PIN par défaut de votre iPhone pour protéger vos informations personnelles en cas de perte ou de vol de votre smartphone ? Vous avez oublié votre code PIN et votre iPhone s’est bloqué après trois essais ? Dans tous les cas, voici les démarches à effectuer pour changer le code PIN de votre iPhone.

Qu’est-ce qu’un code PIN ?

Le smartphone est devenu un outil indispensable de notre quotidien. Il contient une bonne partie de notre vie autant personnelle que professionnelle. Notamment, nos contacts, nos photos et vidéos, nos messages, nos comptes de réseaux sociaux et plus encore. Afin que personne ne puisse accéder à ces précieuses données, l’accès à notre carte SIM est protégé par un code qu’il est préférable de ne pas oublier. C’est le fameux code PIN.

Un code PIN, pour Personal Identity Number, est un code à quatre chiffres qui sécurise en même temps notre iPhone et la carte SIM associé. Lorsqu’il est activé, ce code est requis à chaque allumage du téléphone. Ce dernier ne se déverrouille que lorsque le code PIN est correct.

Lorsqu’un utilisateur souscrit à un forfait, il reçoit une carte SIM adaptée à son smartphone quelques jours après la confirmation. Cette carte SIM est à décrocher de son support et à insérer sur le smartphone. Pour activer cette carte SIM, et en même temps l’offre mobile, il faut entrer un code PIN par défaut. Ce code PIN par défaut est généralement 0000 ou 1234. Sans ce code, il est impossible d’accéder à Internet, passer des appels et envoyer ou recevoir des SMS et MMS.

Pour changer un code PIN sur iPhone, il faut :

Se rendre dans les réglages de votre iPhone

Cliquer sur « Données cellulaires »

» Sélectionner « PIN de la carte SIM »

» Entrer le code PIN actuel

Saisir le nouveau code PIN que vous souhaitez mettre

Saisir une seconde fois le nouveau code PIN et le confirmer pour s’assurer que les deux codes sont identiques

Valider le changement du code PIN.

Que faire si vous avez oublié votre code PIN ?

Si vous n’êtes pas sûr de votre code PIN, sachez que vous n’avez droit qu’à trois essais, après quoi votre iPhone se bloquera. Vous pouvez essayer de chercher où vous avez pu noter le code PIN, réfléchir si votre code PIN correspond à un code que vous utilisez au quotidien ou demandez à un proche qui pourrait connaître votre code PIN.

En cas de blocage, vous serez obligé de débloquer votre smartphone pour réinitialiser le code PIN ou le désactiver. De même, si vos trois tentatives échouent, vous devrez saisir votre code PUK pour débloquer votre carte SIM.

Le code PUK est un code de sécurité à 4 chiffres qui se trouve sur le support de votre carte SIM. Si vous n’avez pas conservé ce support, vous pouvez le récupérer auprès de votre opérateur en procédant comme suit :

Tout d’abord, identifiez-vous pour accéder à votre Espace Client

Par la suite, cliquez sur « Assistance »

» Enfin, sélectionnez « Débloquer ma SIM »

Vous aurez alors accès à votre code PUK, qu’il vous faudra saisir sur l’écran de votre iPhone.

Attention, si vous avez des doutes concernant votre code PUK, il est préférable de ne rien entrer et de contacter le service client de votre opérateur. En effet, si vous saisissez 10 codes PUK erronés, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Il est fortement recommandé de modifier le code PIN par défaut sur un iPhone. En effet, les codes par défaut des opérateurs sont aujourd’hui connus de tous. Par conséquent, vos données personnelles sont en danger en cas de perte ou de vol de votre smartphone.

Nous vous conseillons de changer le code PIN par défaut par un code à 4 chiffres, à 6 chiffres ou à 8 chiffres plus difficile à trouver mais dont vous vous souviendrez aisément. Evitez les erreurs communes comme :

Mettre 4 chiffres identiques

Choisir 4 chiffres qui se suivent en ordre croissant ou décroissant

Opter pour votre date d’anniversaire

Voilà, vous disposez désormais de toutes les informations importantes et utiles pour changer le code PIN de votre iPhone.