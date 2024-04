Reconstruire le Futur, tuile après tuile : Une plongée dans le monde de Reterra

Le Monde de Reterra est un jeu de société passionnant qui invite les joueurs à (re)construire une communauté dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Dans ce jeu stratégique de placement de tuiles, les joueurs doivent utiliser les vestiges du passé pour créer des communautés prospères.

Le monde de Reterra : votre stratégie vous sauvera

Chaque joueur doit placer stratégiquement des tuiles de terrain et construire des bâtiments, en cherchant à maximiser ses points tout en gênant les adversaires. Les points se gagnent de diverses manières, notamment en plaçant des bâtiments, des habitants, en collectant des reliques, ou en recevant des bonus de terrain. Les bâtiments, qui sont au cœur du jeu, offrent des points en fonction de la manière dont ils interagissent avec le terrain, les habitants ou les reliques. Certains bâtiments peuvent également affecter les scores des adversaires en leur attribuant des malus.

Les tuiles sont sélectionnées à partir d’une combinaison de tuiles cachées en main et d’une rivière de tuiles disponible pour tous les joueurs. Cela ajoute une couche de stratégie dans le choix des tuiles. La mécanique de jeu inclut aussi la possibilité de placer des habitants sur les tuiles, qui rapportent des points à la fin, mais cela doit être fait au moment de la pose de la tuile, ce qui ajoute un élément tactique supplémentaire.

Original et captivant

Le jeu est conçu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, et une partie typique dure entre 20 et 40 minutes. Le jeu inclut 104 tuiles de terrain, 15 cartes de bâtiment recto-verso, 93 tuiles de bâtiment, et d’autres composants qui enrichissent l’expérience de jeu.

En somme, Le Monde de Reterra offre une expérience de jeu riche et stratégique, où les joueurs doivent penser et planifier méticuleusement pour reconstruire un monde idéal sur les ruines d’un passé oublié, en prenant en compte la nature et les ressources disponibles.



Nous recommandons chaudement ce jeu, il sera vous offrir des parties passionnantes que vous soyez petit ou grand. Idéal pour emmener en vacances cet été ou pour offrir pour un anniversaire. Les inventeurs de jeux déjà primés Eric LANG et Ken GRUHL ont encore su nous proposer un jeu captivant. Il est disponible sur Amazon pour moins de 40€.