Pioneer ®: Une expérience enrichie avec les nouveaux amplificateurs VSX !

Le géant de l’audio, Pioneer®, nous surprend une fois de plus avec le lancement de ses nouveaux amplificateurs audio-vidéo VSX-535 (5.2 canaux) et VSX-835 (7.2 canaux). Pour les passionnés de streaming musical, home cinéma et gaming, avec technologie Dolby Atmos® et plus.

Une technologie de pointe pour une expérience immersive

Les amplificateurs VSX-835 et VSX-535 : Dolby Atmos®, Bluetooth®, MCACC Auto Room Tuning intégrés. Par ailleurs, le modèle VSX-835 se distingue par la certification IMAX® Enhanced et la capacité de décodage DTS-X et Virtual ®.

La résolution ultime de Pioneer : 4K Ultra HD et 8K

Les deux modèles prennent en charge les résolutions 4K Ultra HD et 8K, offrant ainsi une expérience de visionnage sans précédent. La résolution 8K, offre un niveau de détail incroyable, avec deux fois la résolution horizontale et verticale de la 4K, et quatre fois plus de pixels. HDMI 2.1a assure un transfert jusqu’à 40Gbps pour une qualité d’image exceptionnelle.

Pioneer VSX 835 DAB

Personnalisez votre immersion avec Pioneer®

Les VSX-535 et VSX-835 offrent une performance optimale grâce à MCACC Auto Room Tuning. Que vous soyez cinéphile ou gamer, vous bénéficierez d’une expérience immersive personnalisée.

Des images et un son de qualité exceptionnelle de Pioneer

Les amplificateurs Pioneer® ne sont pas seulement performants, ils sont également synonymes de qualité. Avec des images 4K HDR et un son puissant, même pour les contenus numériquement remastérisés IMAX, vous bénéficierez d’une expérience optimale. De plus, grâce à Dolby Vision et HDR10+, vous pouvez vous attendre à des images nettes et des couleurs dynamiques.

Un son enveloppant avec Dolby Atmos Music

Pioneer VSX 535 DAB

La musique n’est pas en reste. Dolby Atmos Music, disponible sur les amplificateurs Pioneer, permet une expérience musicale immersive sans précédent. Le décodage du son tridimensionnel immersif est assuré par les technologies DTS®* et Dolby Atmos®.

Une configuration optimale avec MCACC

Grâce à la technologie MCACC ( Multi-Channel Acoustic Calibration System ), la calibration acoustique se fait automatiquement, garantissant une qualité sonore optimale, quel que soit votre environnement d’écoute.

Que vous soyez amateur exigeant de divertissement à domicile ou à la recherche de performance audio-visuelle, les amplificateurs audio-vidéo Pioneer® VSX-535 et VSX-835 sont une valeur sûre. Découvrez cette technologie de pointe dès maintenant, à partir de 499€. Foncez dans l’ère de l’immersion audiovisuelle avec Pioneer® !