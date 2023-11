ATM Gaming réinvente le plaisir de jeu avec deux nouveautés écoresponsables captivantes

La start-up écoresponsable ATM Gaming, célèbre pour ses jeux de société innovants et ayant écoulé plus de 1,5 million d’exemplaires depuis sa création il y a 5 ans, nous annonce l’arrivée de deux nouveaux jeux à son catalogue. Nous avons l’occasion d’avoir un exemplaire pour tester ces jeux à la rédaction. Nous avons passé de bons moments.

Trou Noir : votre propre QI revisité avec humour

Avec leur premier jeu de culture générale, Trou Noir, ATM Gaming prouve une fois de plus sa passion pour le divertissement intelligent. Préparez-vous pour une aventure imprégnée d’autodérision et de nombreux fous rires, avec plus de 1200 questions réparties en 5 catégories. Seuls le savoir et le sens de l’humour comptent dans ce jeu où il n’y a ni gagnants, ni perdants.

L’originalité de ce quiz, c’est son approche renversante de votre QI. Les joueurs commencent en haut du plateau avec un « QI de 200 » et perdent du QI à chaque mauvaise réponse, dégringolant vers des désignations hilarantes comme « QI 110 Poulpe » ou « QI 80 Moule à gaufres ». La partie s’achève lorsque l’un des participants atteint l’ultime case « Le Trou Noir ». Des moments de rire et de suspense garantis !

Durant nos parties, nous avons passé un véritable bon moment. Le jeu est ludique en famille, mais il faut un minimum de culture générale. Cela exclut de fait les enfants, mais vos ados seront parfaitement en mesure de jouer à trou noir. Les questions sont variées, elles permettent d’apprendre et de s’amuser en même temps. Les parties s’enchainent rapidement, c’est beaucoup plus fluide qu’une partie de Trivial Pursuit.

Familly Challenge : une exploration ludique de vos proches

ATM Gaming excelle également dans les jeux familiaux avec leur nouvelle proposition : Familly Challenge. Idéal pour des fêtes de fin d’année en famille réussies, ce jeu permet de redécouvrir ses proches à travers 180 questions, défis et mini-jeux. Un divertissement parfait pour créer des souvenirs mémorables autour de la table du dîner.

Pour des parties réussies, nous vous conseillons de jouer avec des personnes que vous connaissez bien. Car sinon cela risque d’être plus compliqué. Si ce n’est pas le cas, vous passerez quand même un bon moment avec notamment de crises de fou rire, car vous pouvez penser connaitre la personne et vous découvrirez que non.

ATM Gaming, une société qui vous veut du bien

En outre, les deux nouveaux jeux sont créés en accord avec la vision écoresponsable de l’entreprise : les jeux sont imaginés en France, imprimés en Europe sur du papier certifié Éco-Responsable (FSC), sans aucun plastique et avec des encres végétales. De plus, un pourcentage des bénéfices est reversé à une association caritative.

