Apple : après l’iPhone 17, une vague de nouveautés attendue d’ici fin 2025

L’iPhone 17 vient à peine d’être dévoilé, mais Apple ne compte pas s’arrêter là. La marque prépare une série de nouveaux produits pour les derniers mois de 2025, avec des mises à jour matérielles et des accessoires repensés. Parmi les appareils attendus figure un nouvel iPad Pro équipé de la puce M5, des AirTags plus précis, une mise à jour de l’Apple TV 4K et un HomePod mini amélioré.

Apple prépare un iPad Pro boosté et des accessoires plus intelligents

L’iPad Pro de fin 2025 devrait embarquer la puce M5. Cette dernière offrirait des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Ce modèle d’iPad pourrait aussi intégrer une seconde caméra frontale en mode portrait, facilitant les appels vidéo. Il s’adresse particulièrement aux professionnels et créateurs, avec une expérience plus fluide et plus immersive.

Du côté des accessoires, Apple prépare le lancement de l’AirTag 2. Ce petit traqueur sera équipé de la puce U2, permettant une localisation plus précise et plus rapide. Il s’inspire des dernières avancées des AirPods Pro. D’ailleurs, il pourrait devenir un outil indispensable pour retrouver ses objets du quotidien.

Une maison connectée plus puissante et plus cohérente

Une mise à jour de l’Apple TV 4K est prévue, avec un nouveau processeur et une puce N1 dédiée à la connectivité. Le HomePod mini devrait lui aussi bénéficier d’un renforcement technique, pour mieux s’intégrer dans un environnement domotique. Ces deux produits pourraient fonctionner ensemble pour offrir une expérience plus fluide et centralisée.

Enfin, un casque Vision Pro de seconde génération est en préparation. Il ne devrait pas changer de design, mais embarquera la puce M5 et peut-être un nouveau coloris. Même sans baisse de prix, cette mise à jour vise à améliorer les performances sans bouleverser l’équilibre du produit.