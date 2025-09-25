TUTO – Spotify : comment éviter que vos données personnelles soient visibles par des inconnus ?

Spotify est devenu bien plus qu’une simple plateforme de streaming musical. L’application encourage les interactions entre utilisateurs avec ses fonctions sociales, ses playlists collaboratives et ses outils de partage. Toutefois, cette ouverture peut aussi poser problème. Une nouvelle fonctionnalité récemment déployée par Spotify permet effectivement à des personnes que vous ne connaissez pas d’accéder à votre profil, parfois à votre insu. Votre nom, votre photo et votre historique d’écoute peuvent ainsi être exposés à des inconnus. Mais pas de panique. On vous explique dans ce tutoriel comment vous pouvez vous protéger.

C’est quoi cette nouvelle fonctionnalité problématique ?

Spotify a récemment lancé une fonctionnalité appelée « Messages ». Elle permet d’envoyer des messages privés à vos contacts directement depuis l’application. L’idée est de faciliter le partage de contenus audio comme des chansons, des podcasts ou des livres, tout en renforçant l’aspect social de la plateforme. Cependant, cette nouveauté s’accompagne d’un effet secondaire inattendu.

En effet, les suggestions de contacts dans l’onglet Messages ne se basent pas uniquement sur vos amis actuels. Elles prennent aussi en compte vos anciennes interactions. Par exemple, les playlists collaboratives, les partages de morceaux, les sessions Blend ou Jam, et même les abonnements Duo ou Famille. Par conséquent, des profils inconnus peuvent apparaître dans votre interface, simplement parce que vous avez partagé un lien Spotify avec eux, parfois des années auparavant.

Des liens de partage qui trahissent votre identité

Il faut savoir que, chaque fois que vous partagez une chanson ou une playlist depuis Spotify, l’application génère un lien unique. Ce lien contient un identifiant de suivi, intégré automatiquement dans l’URL. Lorsque quelqu’un clique sur ce lien, Spotify est capable de relier cette interaction à votre profil. Donc, même si vous avez partagé ce lien sur une plateforme comme Discord, Reddit ou Twitter sous pseudonyme, votre profil peut être identifié.

Cela signifie que votre nom, votre photo et votre historique d’écoute peuvent devenir visibles dans l’onglet Messages d’un autre utilisateur. Ce phénomène dérange de nombreux abonnés. En particulier, ceux qui pensaient garder leur anonymat en ligne. Il suffit effectivement d’un ancien partage pour que votre identité soit révélée, sans que vous en soyez informé.

Heureusement, Spotify permet de désactiver cette fonctionnalité. Si vous souhaitez éviter que votre profil apparaisse dans les suggestions de contacts, vous pouvez suivre quelques étapes simples. Cela vous permettra de reprendre le contrôle sur votre visibilité et de limiter les connexions non désirées.

Pour désactiver les messages, ouvrez l’application Spotify sur votre appareil. Rendez-vous dans les Paramètres, puis dans la section « Confidentialité et social ». Cliquez sur « Fonctionnalités sociales » et désactivez l’option « Messages ». Cette action empêche Spotify de vous afficher comme contact potentiel dans l’onglet dédié. Vous pourrez toujours écouter de la musique et partager des contenus, mais sans être relié automatiquement à d’autres profils.

Notre conseil : nettoyer les liens de partage pour préserver votre anonymat

Si vous avez déjà partagé des morceaux ou des playlists dans le passé, il est possible que ces liens contiennent encore des identifiants de suivi. Pour éviter que Spotify ne relie ces anciens partages à votre profil, vous pouvez nettoyer les URL avant de les envoyer. Cela ne vous empêche pas de partager vos coups de cœur. Néanmoins, vous le ferez de manière plus discrète.

Lorsque vous copiez un lien Spotify, vous verrez souvent une structure comme : https://open.spotify.com/track/abc123?si=xyz456. Il suffit de supprimer tout ce qui suit le point d’interrogation. Le lien devient alors : https://open.spotify.com/track/abc123. Ce lien fonctionne toujours, mais il ne permet plus à Spotify de lier le partage à votre profil. Il existe également des outils gratuits comme LinkCleaner qui peuvent automatiser cette tâche.

Voilà, vous savez désormais comment éviter de dévoiler vos données personnelles à des inconnus sur Spotify. A ce propos, saviez-vous que Spotify Premium a récemment lancé les Smart Filters ?