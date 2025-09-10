Spotify Premium lance les Smart Filters !

Spotify enrichit l’expérience de ses abonnés Premium avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Smart Filters. Déployée progressivement dans sept pays anglophones, cette innovation permet de trier ses contenus selon l’humeur, l’activité ou le genre musical. Une avancée qui vise à rendre la navigation plus intuitive et personnalisée, tout en renforçant l’attractivité de l’abonnement payant.

Des filtres intelligents pour une bibliothèque plus fluide

Les Smart Filters sont désormais disponibles sur mobile et tablette pour les utilisateurs Premium situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Grâce à cette nouveauté, il devient possible de filtrer ses playlists, podcasts et livres audio. Et ce, selon différents critères comme « Relaxant », « Yoga », « Jazz hip-hop » ou « Solitude ». L’objectif est de permettre à chaque utilisateur de retrouver rapidement le contenu qui correspond à son moment ou à son état d’esprit.

Pour accéder à cette fonction, il suffit de toucher l’icône de filtre en haut à gauche de la section « Votre bibliothèque ». Une fois le menu ouvert, l’utilisateur peut choisir parmi des options adaptées à ses contenus enregistrés. La bibliothèque se met alors à jour automatiquement selon le filtre sélectionné. Cette approche simplifie la recherche et favorise une écoute plus ciblée, sans devoir parcourir manuellement des dizaines de titres.

Une personnalisation renforcée pour les abonnés à Spotify Premium

En plus des Smart Filters, Spotify met en avant d’autres outils de personnalisation. Les abonnés peuvent désormais « snoozer » un morceau pendant 30 jours. Ils peuvent aussi créer une pochette personnalisée pour leurs playlists ou masquer les titres qu’ils ne souhaitent plus entendre. Ces options viennent enrichir l’expérience utilisateur et montrent que Spotify mise sur la flexibilité et le contrôle.

Cette série de nouveautés confirme la volonté de Spotify de se différencier dans un marché du streaming audio de plus en plus concurrentiel. En offrant des fonctions avancées aux abonnés Premium, la plateforme cherche à fidéliser ses utilisateurs tout en attirant de nouveaux profils.