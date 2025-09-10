Street Fighter : le reboot cinématographique dévoile son casting

Here comes a new challenger ! Près de trente ans après le premier long-métrage inspiré de la célèbre licence de Capcom, Street Fighter s’offre un nouveau reboot l’année prochaine. Le film Street Fighter est actuellement en pleine production, et cette fois, le projet semble taillé pour frapper fort avec son casting cinq étoiles et un synopsis centré sur l’essence du jeu. On a déjà la liste des superstars : vous les trouverez dans les prochaines lignes.

Voir aussi : Hollow Knight Silksong : le jeu a littéralement tué Steam et les boutiques en ligne !

Un casting pas si “fighter” pour un film Street Fighter ?

2026 sera une année de bonheur pour les fans de jeux de combat. Street Fighter est officiellement de retour chez Legendary Pictures, aux côtés du film Mortal Kombat récemment annoncé. Avec une date de sortie prévue pour le 16 octobre 2026, il sera le premier film Street Fighter en prise de vues réelles depuis Legend of Chun-Li, sorti en 2009.

Mais la force de ce reboot de Street Fighter réside dans son casting. Le week-end dernier, Legendary a dévoilé la distribution complète des combattants, regroupant les plus grands noms de la musique, du catch et du divertissement. Même les non-combattants ont leur part de gloire, avec l’apparition du présentateur de ring Don Sauvage.

Voici donc la liste définitive des acteurs :

Andrew Koji (Ryu)

Noah Centineo (Ken)

Callina Liang (Chun-Li)

Cody Rhodes (Guile)

Orville Peck (Vega)

50 Cent (Balrog)

Jason Momoa (Blanka)

Vidyut Jammwal (Dhalsim)

Olivier Richters (Zangief)

Hirooki Goto (E. Honda)

David Dastmalchian (M. Bison)

Roman Reigns (Akuma)

Andrew Schulz (Dan Hibiki)

Eric André (Don Sauvage)

Mel Jarnson (Cammy)

Rayna Vallandingham (Juri Han)

Alexander Volkanovski (Joe)

Street Fighter se déroule à l’époque où le légendaire Street Fighter 2 dominait les salles d’arcade. On y suivra Ryu et Ken, contraints de rejoindre le World Warrior Tournament sous l’impulsion de Chun-Li. Mais ce tournoi, cache en réalité une conspiration mortelle orchestrée par M. Bison. “ affrontement brutal entre poings, destin et fureur”, peut-on lire dans le synopsis officiel du film.

Le casting de Street Fighter est donc très prometteur. Il ne reste plus qu’à voir s’il réussira à combiner spectacle visuel et fidélité au jeu culte de Capcom.