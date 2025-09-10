TEST – Asus ROG Strix Scar 18 : la station de jeu transportable ultime ?

Asus signe ici une machine hors norme, pensée pour concentrer toute la puissance possible dans un format transportable. Le ROG Strix Scar 18 ne joue pas dans la même cour que les ultrabooks ou les portables polyvalents. Avec un prix qui dépasse les 6000 euros dans sa configuration maximale, il se place dans une catégorie très exclusive. La question n’est donc pas de savoir s’il est performant, mais plutôt pour qui il est réellement conçu et dans quels usages un tel monstre trouve tout son sens.

Design et hardware de l’Asus ROG Strix Scar 18

Le châssis de ce Scar 18 impose immédiatement le respect. Ses dimensions généreuses et son poids de 3,48 kg témoignent de son orientation. On ne parle pas d’un ultraportable, mais d’une station transportable à part entière. Le design est fidèle à la gamme ROG, avec des lignes franches et un style gamer assumé. Les finitions sont solides, la coque inspire confiance et donne la sensation d’un produit pensé pour durer.

Asus a aussi accordé une attention particulière à la dissipation thermique. Le gabarit permet d’intégrer un système de ventilation massif, indispensable pour encaisser la consommation du processeur Intel Core Ultra 9 et de la RTX 5090. L’arrière du châssis est épais, mais cela garantit une meilleure évacuation de l’air chaud. Le style n’est pas discret, néanmoins il colle à l’ADN de la gamme. Le Scar 18 affiche franchement ses ambitions : puissance brute et endurance matérielle avant tout.

Connectique et connectivité

La connectique est à la hauteur d’un PC qui se veut être une station mobile. On retrouve trois ports USB-A, deux Thunderbolt 5/USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise jack. S’ajoute un port RJ45 en 2,5 GbE, pensé pour les sessions de jeu ou de travail nécessitant une connexion filaire stable. Tout est réuni pour brancher périphériques, écran externe ou casque sans recourir à un dock supplémentaire.

La connectivité sans fil suit la même logique haut de gamme. Le Wi-Fi 7 garantit des débits théoriques supérieurs et une stabilité optimale sur les réseaux compatibles. Le Bluetooth 5.4 permet de relier sans latence des accessoires modernes, qu’il s’agisse de manettes, de casques ou de périphériques divers. À ce niveau, Asus coche toutes les cases, confirmant que ce Scar 18 se veut une machine complète et tournée vers la performance, même hors d’une installation fixe.

Clavier et pavé tactile

Le clavier du Scar 18 est pensé pour jouer longtemps. Les touches sont larges et bien espacées. La frappe est précise, rapide et agréable. Le rétroéclairage RGB est complet et personnalisable. Chaque zone peut être configurée via le logiciel Armoury Crate. Les touches proposent un retour net et réactif. Même en bureautique, l’expérience reste satisfaisante. Le pavé numérique intégré complète bien l’ensemble.

Le pavé tactile, lui, est plus discret. Sa taille est correcte, mais pas gigantesque. La glisse est fluide et précise. Les gestes multi-doigts sont reconnus sans souci. Mais, ce n’est pas le cœur du produit. Sur ce type de machine, une souris externe s’impose. Le pavé tactile reste utile en dépannage. Néanmoins, il ne remplacera jamais un périphérique adapté au gaming.

Écran de l’Asus ROG Strix Scar 18

L’écran Mini LED est spectaculaire. Sa diagonale de 18 pouces domine l’espace. La définition QHD+ apporte finesse et confort. Le taux de rafraîchissement monte à 240 Hz. Les jeux s’affichent d’une fluidité impressionnante. La luminosité atteint 500 nits facilement. Les contrastes sont excellents grâce au Mini LED. Les couleurs sont éclatantes et fidèles. L’immersion est totale sur un tel format.

En production, l’écran se montre aussi pertinent. Les créatifs profitent d’un espace immense. Le format 16/10 facilite le multitâche. La dalle mate limite les reflets gênants. Le rendu colorimétrique permet une retouche photo fiable. En montage vidéo, la fluidité reste appréciable. Le G-Sync assure une image sans déchirure. Peu d’écrans intégrés rivalisent avec cette dalle, sur PC portable bien sûr.

Audio

Le Scar 18 intègre quatre haut-parleurs. Le son est clair et bien défini. Les voix ressortent avec une bonne précision. Le volume maximum est puissant. Les aigus sont nets et détaillés. Les médiums manquent parfois de profondeur. Enfin, les basses sont présentes, mais pas explosives. Pour un usage quotidien, le rendu est satisfaisant.

En jeu, l’immersion sonore reste correcte. Mais, un casque proposera une meilleure expérience. Asus a prévu une prise jack bien utile. Les casques gaming ou studio trouvent facilement leur place. Le rendu stéréo garde une certaine ampleur. Toutefois, la spatialisation reste limitée. L’audio embarqué dépanne sans remplacer un vrai setup.

Performances

Le Scar 18 est une machine extrême. Le processeur Intel Core Ultra 9 275HX impressionne par ses 24 cœurs. Il gère avec succès les charges massives. La carte graphique RTX 5 090 pousse encore plus loin. Avec ses 24 Go de mémoire vidéo GDDR7, elle avale tous les jeux récents. Cyberpunk, Flight Simulator ou Clair Obscur tournent au maximum. Les détails graphiques sont poussés à fond sans compromis. L’expérience est fluide, stable et d’une constance rare.

Les 64 Go de mémoire DDR5 complètent parfaitement l’ensemble. On jongle entre logiciels lourds et tâches multiples sans ralentissement. Le SSD de 4 To garantit des vitesses fulgurantes. Les chargements disparaissent presque totalement. Pour le montage vidéo, la 3D ou la virtualisation, c’est un monstre. Rien ne le met en difficulté. La dissipation thermique suit le rythme, même si le bruit monte haut. Un casque est donc conseillé en charge extrême.

Transportabilité vs autonomie

La batterie intégrée culmine à 90 Wh. Cela peut sembler important, mais l’autonomie reste faible. Comptez rarement plus de trois heures. En jeu, c’est bien pire. Le PC vide sa batterie en une heure environ. Pour du travail bureautique simple, la situation s’améliore à peine. Le Scar 18 n’est franchement pas fait pour être utilisé sans chargeur.

C’est pour cela qu’il faut parler de transportabilité et non de portabilité. Le Scar 18 se déplace d’un point fixe à un autre. On l’utilise dans une chambre d’hôtel ou un bureau temporaire. Pas dans un train, ni dans un avion. Le poids de 3,5 kilos, plus le chargeur massif de 1 kilo environ, rend tout transport difficile. Ce n’est pas un PC étudiant ni un compagnon de café. C’est une station fixe qui accepte le voyage. Je l’ai personnellement transporté en valise cabine d’avion tout au long de son utilisation pour dire.

Usages concrets

Pendant trois mois à l’étranger, ce Scar 18 a remplacé mon PC fixe. J’ai pu jouer à tous les titres exigeants. Cyberpunk tournait en ray tracing complet sans broncher. Clair Obscur s’affichait magnifiquement avec une fluidité constante. Les temps de chargement étaient quasiment inexistants grâce au SSD de 4 To. Le multitâche avec les logiciels lourds ne ralentissait jamais la machine. Compiler, monter, retoucher et jouer se faisaient sans compromis. Ainsi, j’ai pu passer de sessions de jeu intenses à du travail créatif ultra rapidement. Le PC ne donnait aucun signe de faiblesse dans ce type d’usage.

Pour un créatif en déplacement, c’est une véritable bénédiction. Le Scar 18 concentre la puissance d’une station de travail dans un seul châssis. Le montage vidéo en 8K s’effectue sans saccade. Les rendus 3D se font en un temps record. Les photos s’exportent rapidement, même par centaines. La dalle Mini LED permet de travailler la colorimétrie avec une bonne précision. On peut donc partir loin de son bureau sans perdre en productivité. Dans un hôtel ou un logement temporaire, ce PC devient la solution idéale. Mais, il faut accepter son bruit et sa consommation. Le confort reste maximal si on l’utilise branché et posé sur un bureau stable.

Cependant, il n’est pas adapté à tous. Son poids limite fortement la mobilité. L’autonomie trop faible empêche tout travail nomade classique. En voiture, train ou avion, l’expérience est presque impossible. Les étudiants ou professionnels recherchant légèreté et endurance ne sont pas la cible. Ce Scar 18 vise une niche particulière : joueurs exigeants et créatifs intensifs, prêts à déplacer une station complète. Le prix très élevé le réserve de toute façon à une minorité. Dans ce cadre précis, l’achat peut se justifier pleinement. Pour d’autres, c’est une dépense qui ne trouvera pas sa place.

Conclusion : que vaut l’Asus ROG Strix Scar 18

L’Asus ROG Strix Scar 18 est une machine d’exception, mais de niche. Son écran sublime, ses composants extrêmes et ses performances monstrueuses séduisent sans effort. Pourtant, son autonomie ridicule, son gabarit imposant et son prix délirant limitent fortement son public. Ce n’est pas un ordinateur portable au sens classique, mais une station transportable pour ceux qui ont besoin de puissance partout. Dans cette optique, il est imbattable, en revanche, il reste un choix très spécialisé.

