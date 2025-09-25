Chrome sur iPhone adopte le design Liquid Glass

Avec le lancement d’iOS 26, Apple introduit une nouvelle tendance esthétique baptisée « Liquid Glass ». D’ailleurs, Google n’a pas tardé à suivre le mouvement en intégrant cette conception dans la dernière version de Chrome pour iPhone et iPad.

Chrome sur iPhone obtient une interface plus fluide et transparente

La version 141 de Chrome pour iOS inaugure une refonte visuelle inspirée du design Liquid Glass. Ce style, présenté lors de la WWDC 2025, repose sur des éléments transparents et des effets de profondeur. Les onglets, les groupes d’onglets et le mode Incognito bénéficient désormais d’un affichage plus épuré. Les boutons « éditer » et « terminer » se fondent dans l’environnement.

Les menus contextuels ont également été repensés. Au lieu de masquer l’arrière-plan, ils adoptent une légère transparence qui conserve les repères visuels tout en allégeant l’interface. Cette approche offre une expérience plus immersive, tout en respectant les codes esthétiques d’iOS 26. Chrome devient ainsi la première application Google à adopter pleinement cette nouvelle philosophie de design.

Des ajustements subtils pour s’adapter au style Liquid Glass

Au-delà de l’apparence, Google a peaufiné plusieurs éléments pour améliorer l’ergonomie. La feuille inférieure, qui regroupe les options de navigation, affiche désormais des coins arrondis plus visibles et des séparations plus nettes entre les menus. Ces détails renforcent la lisibilité et facilitent l’interaction.

Dans les paramètres, les icônes ont été mises à jour pour s’aligner avec le style Liquid Glass. Le bouton d’activation/désactivation et les indicateurs de chargement adoptent un look plus moderne, inspiré du mode Air-vent d’iOS. Ce changement remplace l’ancien cercle de chargement par une animation plus fluide et discrète. L’ensemble de ces ajustements montre la volonté de Google d’harmoniser ses applications avec l’écosystème Apple.