Actualités

Instagram Stories intègre l’IA : modifiez photos et textes avec des prompts

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 24 octobre 2025
2 minutes de lecture
stories instagram

Meta poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses applications. La société annonce l’arrivée de nouveaux outils d’édition alimentés par l’IA directement dans l’éditeur d’Instagram Stories. Cette mise à jour majeure rend ces fonctionnalités avancées beaucoup plus accessibles au grand public. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des instructions textuelles simples, ou « prompts », pour modifier leurs contenus. Ces outils permettent de transformer les photos, mais aussi de personnaliser l’apparence du texte, offrant ainsi de nouvelles avenues créatives pour les publications éphémères.

Transformer les images grâce aux instructions textuelles

La principale nouveauté réside dans la capacité à utiliser des prompts textuels pour une édition photo poussée. Les utilisateurs d’Instagram peuvent maintenant demander à l’IA de manipuler directement les éléments de leurs images. Il est par exemple possible de donner l’instruction de supprimer un objet spécifique en arrière-plan ou de changer un élément précis de la photo sans effort. Cette approche basée sur le langage naturel simplifie grandement la retouche photo complexe.

restyle instagram stories

En plus de la modification d’objets, la mise à jour introduit une fonction de « restyle ». Celle-ci permet de changer complètement le style visuel d’une image en utilisant une instruction textuelle. Meta précise également que des préréglages (presets) sont disponibles pour les « courtes vidéos », bien que les options de « restyle » semblent pour l’instant davantage axées sur les photos. Ces outils permettent de donner une ambiance ou une esthétique particulière à un contenu en quelques secondes.

modification stories instagram

L’IA s’invite dans les polices de texte et le partage

L’intelligence artificielle ne se limite pas aux images, elle s’applique désormais aussi au texte. Meta teste actuellement des effets de « restyle » pour les polices de caractères utilisées dans les Stories. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de dépasser les quelques polices standards habituellement proposées par Instagram. Il sera par exemple possible de demander à l’IA de donner au texte une apparence de « blocs de jouets ».

Pour encourager l’adoption de ces nouveaux outils et stimuler la créativité collective, Instagram introduit un nouvel autocollant interactif. Cet autocollant « add yours » (à ton tour) est spécifiquement conçu pour le partage des prompts. Les utilisateurs pourront ainsi montrer les instructions exactes qu’ils ont utilisées pour générer un style ou une modification. Cela permettra à d’autres membres de la communauté de s’inspirer de ces prompts et de les réutiliser pour leurs propres créations.

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 24 octobre 2025
2 minutes de lecture
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

OMTech lance des réductions sur ses lasers pros à l'occasion du Black Friday.
Profitez des offres exceptionnelles OMTech Black Friday sur les lasers
il y a 2 heures
whatsapp chatgpt
WhatsApp : 50 millions d’utilisateurs n’auront plus accès à ChatGPT
il y a 4 heures
Neosurf
Pourquoi de plus en plus de personnes choisissent Neosurf pour dépenser en toute sécurité et sans espèces
il y a 5 heures
Découvrez Raven2, le nouveau MMORPG de Netmarble, déjà disponible avec de nombreuses récompenses.
Raven2 séduit le monde avec son lancement et ses récompenses exclusives
il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page