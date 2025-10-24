Instagram Stories intègre l’IA : modifiez photos et textes avec des prompts

Meta poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses applications. La société annonce l’arrivée de nouveaux outils d’édition alimentés par l’IA directement dans l’éditeur d’Instagram Stories. Cette mise à jour majeure rend ces fonctionnalités avancées beaucoup plus accessibles au grand public. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des instructions textuelles simples, ou « prompts », pour modifier leurs contenus. Ces outils permettent de transformer les photos, mais aussi de personnaliser l’apparence du texte, offrant ainsi de nouvelles avenues créatives pour les publications éphémères.

Transformer les images grâce aux instructions textuelles

La principale nouveauté réside dans la capacité à utiliser des prompts textuels pour une édition photo poussée. Les utilisateurs d’Instagram peuvent maintenant demander à l’IA de manipuler directement les éléments de leurs images. Il est par exemple possible de donner l’instruction de supprimer un objet spécifique en arrière-plan ou de changer un élément précis de la photo sans effort. Cette approche basée sur le langage naturel simplifie grandement la retouche photo complexe.

En plus de la modification d’objets, la mise à jour introduit une fonction de « restyle ». Celle-ci permet de changer complètement le style visuel d’une image en utilisant une instruction textuelle. Meta précise également que des préréglages (presets) sont disponibles pour les « courtes vidéos », bien que les options de « restyle » semblent pour l’instant davantage axées sur les photos. Ces outils permettent de donner une ambiance ou une esthétique particulière à un contenu en quelques secondes.

L’IA s’invite dans les polices de texte et le partage

L’intelligence artificielle ne se limite pas aux images, elle s’applique désormais aussi au texte. Meta teste actuellement des effets de « restyle » pour les polices de caractères utilisées dans les Stories. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de dépasser les quelques polices standards habituellement proposées par Instagram. Il sera par exemple possible de demander à l’IA de donner au texte une apparence de « blocs de jouets ».

Pour encourager l’adoption de ces nouveaux outils et stimuler la créativité collective, Instagram introduit un nouvel autocollant interactif. Cet autocollant « add yours » (à ton tour) est spécifiquement conçu pour le partage des prompts. Les utilisateurs pourront ainsi montrer les instructions exactes qu’ils ont utilisées pour générer un style ou une modification. Cela permettra à d’autres membres de la communauté de s’inspirer de ces prompts et de les réutiliser pour leurs propres créations.