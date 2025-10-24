Profitez des offres exceptionnelles OMTech Black Friday sur les lasers

Le Black Friday arrive à grands pas, et OMTech frappe fort avec des offres exceptionnelles sur ses machines de gravure laser. À partir du 3 novembre, les professionnels et créateurs français peuvent profiter de remises exclusives. C’est une occasion unique pour obtenir un équipement haut de gamme à petit prix, parfait pour tous vos projets créatifs et professionnels.

Des lasers professionnels OMTech en promotion pour le Black Friday

Pour célébrer le Black Friday, OMTech propose jusqu’à 40 % de réduction sur ses graveurs laser CO₂. La marque américaine reconnue rend ces machines accessibles à tous. Cette année, la nouvelle gamme Pronto bénéficie pour la première fois d’une remise particulière, allant jusqu’à 12 %. C’est l’opportunité idéale pour moderniser votre atelier ou débuter dans la gravure laser sans vous ruiner.

La gamme Pronto : vitesse, sécurité et fiabilité au rendez-vous

La série Pronto se démarque grâce à sa précision et à sa grande vitesse. Avec des puissances allant de 60 à 150 W, ces machines permettent de graver rapidement, jusqu’à 1 000 mm/s. Chaque graveur Pronto offre aussi une sécurité maximale : vitres de protection, système d’arrêt automatique et capteur de température. Les utilisateurs bénéficient également d’un refroidisseur d’eau offert durant la période de la promotion. Cela garantit une performance continue, même lors d’une longue utilisation.

Des offres exclusives pour fabricants, éducateurs et entrepreneurs

OMTech pense à tous : artisans, éducateurs et entrepreneurs. La gamme CO₂ apporte de la polyvalence grâce à une table fermée et des fenêtres de sécurité. Découpez ou gravez facilement du bois, du cuir, de l’acrylique et bien plus encore. Les clients profitent d’un service après-vente local, d’une grande communauté et de garanties solides. Avec OMTech, vous avez un partenaire fiable pour vos projets, du débutant au professionnel.

Pour acheter, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site français d’OMTech du 3 au 28 novembre. Sélectionnez votre machine parmi la gamme Pronto ou d’autres graveurs laser CO₂ en promotion. Ajoutez-la à votre panier et profitez automatiquement de la remise. Agissez vite : les stocks sont limités. N’attendez pas la dernière minute pour mettre la main sur la meilleure technologie laser à prix cassé.

Le Black Friday OMTech est le meilleur moment de l’année pour investir dans une machine performante et fiable. Profitez d’une technologie de pointe, d’un accompagnement professionnel et de prix jamais vus. Ne ratez pas ces offres : faites évoluer votre atelier ou lancez votre activité avec OMTech, le spécialiste de la gravure laser.

