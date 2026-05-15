Magique et exclusif : Le collector Tavern Talk promet une aventure cozy

Le monde du jeu indépendant s’agite : Tavern Talk, le visual novel cozy saupoudré de JDR, arrive pour la première fois en version physique sur la Nintendo Switch ! Grâce à un partenariat entre Strictly Limited Games et le petit mais brillant studio allemand Gentle Troll Entertainment, ce titre à l’ambiance chaleureuse se voit offrir une édition collector. Celle-ci fait déjà saliver les fans.

Un succès indie, maintenant en cartouche

Depuis sa révélation, Tavern Talk a rapidement séduit les amateurs de cozy games et de jeux de rôle. Son concept mêle création de potions magiques, discussions de taverne et humour TTRPG dans un univers fantasy coloré. Après un Kickstarter triomphant, ce jeu s’est taillé une belle réputation. En plus, il a raflé de nombreuses distinctions dans le milieu indépendant.

Avec cette Complete Edition, les joueurs peuvent désormais conserver le jeu en physique tout en profitant de tous les DLC et mises à jour, déjà inclus sur la cartouche. Par ailleurs, l’offre de Strictly Limited propose plusieurs packs. Vous pouvez choisir du simple coffret à l’édition Deluxe débordante de goodies.

Un coffret collector soigné

Impossible de passer à côté du contenu de la Deluxe Edition (69,99 €) :

Le jeu Switch en boîte + manuel imprimé

Boîte collector numérotée

Un Lore Book (88 pages !) pour plonger dans l’univers

La bande-son originale

Un Dice Scroll (tapis de dés)

Feuille de stickers & poster A3

Pour ceux qui ont déjà craqué en version numérique, la No Game Edition permet d’obtenir tous les objets de la collector… sauf le jeu, pour 39,99 €. Voilà une belle attention envers la communauté !

Aventure, rumeurs et magie dans votre taverne

Dans Tavern Talk, vous incarnez un aubergiste, figure clé de la petite ville d’Asteria. À vous de servir des boissons enchantées et d’écouter les récits d’aventuriers. En outre, pourquoi pas, gérer la rumeur qui guidera une quête essentielle. Comme dans un vrai JDR, chaque dialogue et choix pèse sur la destinée de vos clients. Ainsi, ils influent aussi sur le futur du royaume !

L’édition Complete renferme également le DLC Tempest Tantrum (nouvelle histoire, personnages, fins multiples) et le pack Pirate Palooza (costumes inédits). De quoi prolonger le plaisir, manette en main !

Les précommandes ne sont ouvertes que pour une durée limitée. Donc, n’attendez pas pour découvrir ce petit bijou cozy et partager vos meilleures anecdotes de taverne en commentaire.

Qui compte agrandir sa collection Switch avec cette édition collector ?