Intel prêt à revenir dans les Mac d’Apple dès 2027

Apple pourrait bientôt renouer avec Intel pour la fabrication de certaines de ses puces. Après avoir misé exclusivement sur TSMC pour ses processeurs Apple Silicon, la firme de Cupertino envisagerait de confier à Intel une partie de la production dès 2027. Ce retour marquerait un tournant stratégique, même s’il ne concernerait que des modèles d’entrée de gamme.

Un partenariat stratégique sous conditions

Depuis 2020, Apple a abandonné les processeurs Intel pour ses propres puces Apple Silicon, gravées par TSMC. Ce choix a permis à la marque de mieux contrôler ses performances et son calendrier. Pourtant, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses prévisions fiables, Intel aurait conclu un accord pour produire des processeurs basés sur son procédé de gravure 18A.

Ce partenariat ne serait pas un retour complet aux puces Intel. Apple réserverait cette production aux processeurs M d’entrée de gamme, destinés notamment aux MacBook Air et aux iPad Pro. Les modèles plus puissants resteraient confiés à TSMC, qui conserve une avance technologique importante.

Intel mise sur son procédé 18A

Le procédé 18A représente une avancée majeure pour Intel. Il s’agit d’un nœud de fabrication de nouvelle génération. Plus précisément, il se présente comme l’un des premiers à passer sous la barre des 2 nanomètres en Amérique du Nord. Cette technologie pourrait offrir à Apple une alternative crédible à TSMC. Et ce, tout en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement.

Pour Intel, ce contrat serait une victoire symbolique. Après avoir perdu Apple en 2020, redevenir fournisseur, même partiel, renforcerait sa position sur le marché des semi-conducteurs. Cela montrerait aussi sa capacité à rivaliser avec les géants asiatiques, en particulier TSMC et Samsung.

Un impact limité mais significatif

Même si Intel ne produira pas les puces les plus avancées, ce retour dans l’écosystème Apple reste stratégique. Pour Cupertino, il s’agit de réduire sa dépendance à TSMC, dont les usines sont principalement basées à Taïwan. Dans un contexte géopolitique incertain, diversifier les partenaires est une manière de sécuriser la production. Pour les utilisateurs, ce changement pourrait passer inaperçu. Les performances des MacBook Air et iPad Pro devraient rester conformes aux standards d’Apple. Mais en coulisses, ce partenariat pourrait influencer l’équilibre du marché mondial des semi-conducteurs et redonner à Intel une place qu’il avait perdue.