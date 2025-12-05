5 raisons (ou pas) de jouer à Super Mario Galaxy 1 + 2

Super Mario Galaxy et sa suite ont marqué l’histoire du jeu vidéo. À leur sortie sur Wii, ces épisodes ont redéfini ce que pouvait être un jeu de plateforme 3D. Grâce à un level design révolutionnaire, une jouabilité centrée sur la gravité et une direction artistique féerique, ils ont offert une expérience sensorielle inédite. Mais malgré leur génie, ces jeux sont longtemps restés enfermés dans leur époque. La définition limitée à 480p et les contrôles gestuels de la Wii les empêchaient de révéler tout leur potentiel. Avec Super Mario Galaxy 1 + 2 sur Switch 2, Nintendo veut rattraper le temps et la technique.

Il s’agit d’une véritable renaissance technique, pensée pour mettre en valeur deux créations d’exception. 4K native, 60 images par seconde constants, retouches ergonomiques et accessibilité optimisée, tout semble en place pour raviver la magie. Mais cette compilation tient-elle toujours tête aux standards actuels ? Voici cinq raisons, ou pas, de replonger dans cette aventure cosmique.

Raison 1 (pour) : deux chefs-d’œuvre préservés, magnifiés et toujours aussi magiques

Super Mario Galaxy n’a pas seulement défini un genre. Il a démontré qu’un jeu pouvait proposer une prise de risque radicale tout en restant accessible. Dès les premiers instants, l’univers décolle : planétoïdes en orbite, gravité inversée, mouvements libres dans l’espace. Rien ne ressemble à ça, même aujourd’hui.

La compilation regroupe Galaxy 1 et Galaxy 2, deux jeux aussi complémentaires qu’exceptionnels. Le premier, plus contemplatif, installe un univers poétique et une progression en douceur. Le second, plus rythmé, pousse chaque idée de gameplay jusqu’à ses limites, avec une précision d’orfèvre.

Nintendo n’a rien modifié de l’équilibre original. Les niveaux restent identiques, les énigmes intactes. Mais tout paraît plus clair, plus lisible, plus pur. L’ergonomie a été retravaillée pour correspondre aux standards actuels. L’expérience se joue aussi bien en mode docké qu’en portable, avec une réactivité exemplaire.

La présence des deux jeux dans un seul package renforce leur valeur. Le contenu est massif, dense, mais jamais lourd. Chaque galaxie propose une idée nouvelle et chaque étoile devient une petite aventure. C’est une leçon de game design encore inégalée.

Raison 2 (pour) : une jouabilité en apesanteur toujours aussi grisante

La prise en main de Super Mario Galaxy reste un modèle du genre. Mario répond avec une précision chirurgicale, ses mouvements sont fluides, naturels, sans inertie excessive. Chaque saut, chaque roulade, chaque attaque tourbillon provoque une sensation de contrôle total.

Mais le vrai génie vient de la gestion de la gravité. Les développeurs ont osé repenser entièrement la plateforme en jouant sur l’orientation, les champs gravitationnels, les trajectoires inversées. Le joueur ne se contente plus de grimper, il explore à 360 degrés, sans jamais perdre ses repères.

Ce système génère un plaisir de mouvement rare. Nous courrons la tête en bas, nous bondissons de planète en planète, nous glissons sur des rails de lumière. À tout moment, la surprise est possible, le cerveau réapprend à lire l’espace et le corps suit.

La compilation améliore cette sensation. La visée gyroscopique remplace habilement les mouvements de la Wiimote. La collecte des fragments d’étoiles devient plus fluide. Galaxy 2, en ajoutant Yoshi et ses mécaniques spécifiques apporte un sacré plus. L’utilisation de sa langue, ses sprints aquatiques ou ses sauts assistés créent des phases encore plus funs.

Raison 3 (contre) : un scénario toujours minimaliste et très secondaire

Super Mario Galaxy ne cherche jamais à construire une intrigue dense. Il suit la tradition des épisodes précédents : Bowser kidnappe Peach, Mario vole à son secours, et l’univers s’aligne sur cette structure simple. C’est un cadre, rien de plus.

Le premier jeu tente tout de même quelque chose. Il intègre un livret narratif raconté par Harmonie, personnage mystérieux qui ajoute une touche de mélancolie au récit. Ce conte spatial fonctionne comme un contrepoint poétique à l’action frénétique, mais il reste marginal, presque optionnel.

Galaxy 2 simplifie encore. Le vaisseau remplace l’Observatoire, Harmonie laisse sa place au jovial Lubba, et les enjeux narratifs se réduisent à leur strict minimum. L’univers est coloré, vivant, cohérent. Mais il ne raconte jamais plus que ce qui est nécessaire pour enchaîner les niveaux. Ce minimalisme peut séduire par sa clarté, surtout pour un jeune public.

Raison 4 (pour) : une refonte technique impressionnante au service du plaisir pur

Passer de la Wii à la Switch 2, c’est franchir plusieurs générations technologiques. Et ce bond est immédiatement visible. Super Mario Galaxy 1 + 2 passe en 4K native (en mode docké), tout en maintenant un 60 images par seconde constant. Le résultat visuel est éclatant.

Les textures, auparavant floues ou pixelisées, gagnent en netteté. Les couleurs retrouvent leur éclat d’origine. Les arrières-plans, souvent sublimes, profitent d’un traitement plus fin, plus nuancé. Les planètes-gâteaux, les volcans miniatures, les océans suspendus dans le vide s’affichent avec un luxe de détails qui renforce la féérie générale.

Mais ce n’est pas qu’une question d’esthétique. La fluidité transforme aussi la jouabilité. Chaque saut devient plus lisible, chaque trajectoire s’ajuste au pixel près. Dans un jeu basé sur la précision, cette stabilité fait toute la différence.

La bande-son orchestrale bénéficie elle aussi d’un gain qualitatif. Les morceaux iconiques de Koji Kondo et Mahito Yokota, souvent joués en arrière-plan, sont ici restitués sans compression. Les cuivres explosent, les cordes virevoltent. Chaque galaxie possède sa propre ambiance musicale, et toutes profitent d’un rendu sonore impeccable.

Raison 5 (contre) : un prix élevé qui risque de freiner les non-initiés

Proposée à 69,99 euros, cette compilation reste dans la moyenne haute du marché. Un tarif qui s’explique par le contenu, deux jeux complets, remasterisés, mais qui peut surprendre, surtout pour des titres initialement sortis il y a plus de dix ans.Pour un joueur qui les connaît déjà, l’achat s’impose sans réelle hésitation. La qualité de la mise à jour, la présence des deux épisodes, la conservation du gameplay original justifient largement ce retour à la caisse.

Mais pour un public plus large, moins sensible à la nostalgie, la question se pose. L’absence de contenu inédit, comme de nouveaux niveaux ou un mode bonus, pourrait apparaître comme une occasion manquée. Le produit est sublime, mais il ne propose rien de plus que ce que ces chefs-d’œuvre étaient déjà. Reste que dans les faits, difficile de regretter l’investissement. Ce prix donne accès à plus de trente heures de jeu, à un voyage inoubliable dans l’histoire de Nintendo, et à une expérience qui, malgré son âge, reste plus moderne que bien des productions actuelles.

