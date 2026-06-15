Apple garde des surprises en réserve avec trois nouveautés majeures pour iOS 27

Apparemment, Apple n’a pas dévoilé toutes ses cartes lors de sa célèbre conférence pour les développeurs, la WWDC 2026. En effet, une récente fuite révèle que le géant technologique prépare activement le déploiement de fonctionnalités inédites pour l’automne. Selon les informations partagées par Mark Gurman, journaliste reconnu chez Bloomberg, dans sa newsletter Power On, Apple réserve trois options supplémentaires très attendues pour accompagner la sortie d’iOS 27. Bien que ces nouveautés soient restées discrètes durant les annonces officielles, certaines d’entre elles font déjà de légères apparitions dans les versions d’essai logicielles.

iOS 27 : l’appareil photo obtient une interface de capture entièrement personnalisable

La première innovation concerne l’application Appareil photo. Elle s’apprête à recevoir une mise à jour majeure en termes d’ergonomie. Apple prévoit d’offrir aux utilisateurs une liberté totale pour configurer l’interface de prise de vue. Concrètement, cette option permettra de sélectionner précisément les outils affichés à l’écran et de définir leur emplacement idéal.

Même si cette fonction demeure invisible dans la première version bêta d’iOS 27, les analystes prévoient son introduction officielle lors de la présentation de la future gamme d’iPhone 18 Pro. Cette flexibilité renforcera considérablement l’expérience utilisateur des passionnés de photographie mobile.

Siri s’ouvre à la diversité des agents conversationnels tiers

Apple Intelligence a largement dominé les dernières annonces de la marque. Toutefois, l’entreprise souhaite aller encore plus loin en diversifiant ses partenariats dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le système d’exploitation intégrera une option pour basculer facilement d’un grand modèle de langage à un autre directement depuis Siri.

Actuellement, la version de test permet uniquement de jongler entre l’assistant natif d’Apple et ChatGPT d’OpenAI. Néanmoins, les rapports techniques confirment que d’autres solutions phares du marché, à l’image de Google Gemini ou de Claude d’Anthropic, rejoindront très prochainement la liste des configurations possibles.

Un cadran de montre inédit pour accompagner les nouveaux modèles

La dernière surprise concerne l’écosystème connecté de la marque et touchera de près les utilisateurs de l’Apple Watch. Les ingénieurs développent un cadran inédit, fortement inspiré de l’option exclusive « Modular Ultra » réservée jusqu’ici à la déclinaison sportive haut de gamme. Apple proposera cette fois une déclinaison épurée, simplifiée et parfaitement adaptée au reste de sa gamme de montres connectées. Ce nouvel affichage fera logiquement ses débuts à l’automne, lors du traditionnel renouvellement matériel de la marque.

Cette transition logicielle majeure s’annonce particulièrement riche pour l’ensemble du catalogue de la marque. D’ailleurs, cette politique de support à long terme n’est pas nouvelle chez le constructeur. Par exemple, sept ans après, Apple offre une seconde jeunesse à l’iPhone 11 avec iOS 27, prouvant que les anciens modèles profitent eux aussi de cette dynamique de mise à jour. Les utilisateurs devront simplement patienter jusqu’aux configurations finales de septembre pour exploiter pleinement ces outils de personnalisation et d’intelligence artificielle.