LumenHaus propulse l’avenir de l’énergie domestique

À Solar Solutions Düsseldorf 2024, LumenHaus a captivé l’attention en présentant des solutions novatrices pour la gestion intelligente de l’énergie domestique. En optimisant les solutions énergétiques, LumenHaus vise à populariser un mode de vie plus durable.

LumenHaus révolutionne la gestion énergétique domestique

LumenHaus a introduit un écosystème combinant des modules photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie. Tout est géré de manière centralisée. L’application myLumenHaus facilite le contrôle de la production et de la consommation d’énergie. Son système piloté par l’IA s’adapte aux habitudes des utilisateurs et aux conditions environnementales.

Solutions innovantes pour l’indépendance énergétique

Au cœur des solutions, l’ESS SunSaver All-in-One se démarque. Il offre un onduleur hybride, un boîtier de contrôle, et un système de gestion d’énergie. Grâce à ses fonctions, le SunSaver favorise l’indépendance énergétique. Le mode SmartEco optimise les coûts tout en étant écoresponsable, permettant aussi des échanges d’énergie lucratifs.

SunSaver : un système de stockage énergétique novateur

Avec ses capacités évolutives de 10 à 30 kWh, le SunSaver propose des innovations notables. Le Self-Powered Mode offre une indépendance totale vis-à-vis du réseau, et ses capacités de centrale électrique virtuelle (VPP) préparent les utilisateurs à l’avenir énergétique.

Collaboration et développement pour les installateurs

LumenHaus simplifie la tâche des installateurs grâce à du matériel modulaire et une assistance dédiée. Les programmes Lumenator offrent incitations financières et formations. Ces initiatives encouragent la croissance durable et la qualité des services proposés par les partenaires.

En conclusion, LumenHaus s’est affirmée comme un leader de la transition énergétique. Avec ses solutions novatrices, elle facilite l’accès à un mode de vie autonome et durable. Découvrez un avenir énergétique simplifié grâce à LumenHaus.

