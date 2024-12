iPad Pro : Apple mise sur la puce M5 et un écran OLED

Apple ne cesse d’étonner et prépare déjà son prochain grand lancement. Après l’iPhone 17 et ses nouveaux produits, la firme californienne se tourne vers ses tablettes. Pour 2025, l’iPad Pro se réinvente avec une puce M5 ultra-performante et un écran OLED éblouissant. Un vrai défi pour Apple, qui veut continuer à marquer le marché des tablettes.

La puce M5 et l’écran OLED : un duo attendu pour transformer l’expérience utilisateur

Apple travaille déjà sur la puce M5, qui succédera à la M4 présente dans les derniers appareils. Cette avancée technique vise à offrir encore plus de puissance et une meilleure gestion de l’énergie. D’après le divulgateur Jukanlosreve, la firme prévoit d’équiper son iPad Pro de ce nouveau processeur dès 2025.

Ce modèle serait également doté d’un écran OLED, une première pour l’iPad Pro. Contrairement aux écrans LCD actuels, l’OLED garantit des couleurs plus éclatantes, un contraste supérieur et une meilleure efficacité énergétique. Selon Park Kyung-woo, chercheur senior chez LG Display, ce partenariat avec Apple pourrait redéfinir la qualité visuelle des tablettes haut de gamme. Ce lancement serait envisagé pour la fin de 2025, idéalement en période des fêtes.

iPad Pro : un design familier, mais des performances à un niveau supérieur

Malgré ces avancées techniques, l’iPad Pro 2025 pourrait conserver le design des modèles actuels. D’après Mark Gurman (Bloomberg), Apple mise sur la continuité esthétique tout en mettant l’accent sur les performances internes. Cela ne signifie pas un manque d’évolution, mais plutôt un équilibre entre innovation et confort d’utilisation.

En parallèle, Apple multiplie les projets sur ses tablettes. Après l’iPad Air 2024 et des rumeurs sur un modèle pliable pour 2026, l’iPad Pro M5 s’inscrit dans une stratégie ambitieuse. Toutefois, en 2023, aucun iPad n’a été lancé, marquant une pause inhabituelle dans le calendrier. Cette nouvelle série pourrait donc symboliser le grand retour d’Apple dans le domaine des tablettes, avec une attention particulière portée aux attentes des utilisateurs.