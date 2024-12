SureAccess booste la sécurité des entreprises avec brio

42Gears, spécialiste de la gestion de la mobilité d’entreprise, lance SureAccess. Cette solution révolutionne la sécurité des entreprises. Elle assure un accès sans confiance. Les utilisateurs authentifiés et les appareils vérifiés peuvent accéder aux ressources de l’entreprise. Découvrez comment SureAccess transforme la sécurité réseau.

SureAccess : une sécurité réseau sans concession

Dans un monde où le travail hybride se généralise, les périmètres de sécurité classiques montrent leurs limites. SureAccess s’impose comme réponse aux enjeux actuels. Il vérifie chaque tentative d’accès, indépendamment du lieu ou de l’appareil. De plus, il protège contre les accès non autorisés et les menaces internes.

Les fonctionnalités clés de SureAccess

SureAccess intègre des technologies avancées pour garantir la sécurité. Il repose sur Wireguard, un protocole moderne et sécurisé. Sa fonction split tunnel permet un routage sélectif via des tunnels sécurisés. Cela simplifie l’accès sécurisé via la politique d’accès basée sur le DNS. Son évolutivité dans le cloud s’adapte aux hausses de trafic. L’authentification avancée inclut MFA et l’authentification sans mot de passe. Le Access Policy Manager (APM) offre un accès en temps réel et contextuel.

Avantages pour la sécurité des entreprises

SureAccess propose une vérification continue des utilisateurs et appareils. Son accès par tunnel crypté protège la transmission des données. Seuls les appareils autorisés accèdent au réseau, renforçant la protection contre les intrusions. Il sécurise l’utilisation d’appareils personnels avec des politiques de sécurité strictes. Enfin, le tunnel ZTNA sécurisé empêche les violations de données, assurant un routage sécurisé pour les services critiques.

En conclusion, SureAccess représente une avancée majeure pour la sécurité des réseaux d’entreprise. Il allie technologie de pointe et flexibilité pour répondre aux défis actuels. Protégez vos actifs numériques avec la solution innovante de 42Gears. Pour plus d’informations, visitez leur site web.

