Windows 2025 : Microsoft annonce enfin une refonte de la sécurité des PC

Microsoft se lance dans un grand chantier pour transformer la sécurité de Windows, et cela commence dès 2025. Après des années de promesses et d’attentes, la firme nous présente son projet phare : le Windows Resiliency Initiative. Ce programme ambitieux promet de renforcer la sécurité de votre système d’exploitation préféré. Et ce n’est pas juste une petite mise à jour ! Découvrez les grandes nouveautés à venir.

Le bouclier Windows 2025 : un noyau de sécurité plus fort que jamais

Dès l’arrivée de Windows 2025, c’est un tout nouveau noyau de sécurité qui sera déployé. Microsoft veut en finir avec les failles où des programmes malveillants peuvent pénétrer sans difficulté dans votre système. Le noyau sera désormais auto-défensif et chaque application sera minutieusement contrôlée avant de pénétrer dans votre PC. Une sorte de videur de boîte de nuit, mais pour votre ordinateur. Finies les intrusions non désirées !

Mais ce n’est pas tout. Le programme s’attaque aussi aux drivers, ou pilotes, souvent perçus comme un maillon faible de la chaîne de sécurité. Microsoft va imposer des standards stricts, forçant les éditeurs à améliorer la qualité de leurs logiciels. Et pour les solutions de sécurité tierces, une nouvelle plateforme, la Windows Resilient Security Platform, permettra de les intégrer efficacement, tout en garantissant plus de stabilité.

L’intelligence artificielle au service de votre protection

Dans ce programme ambitieux, Microsoft a également misé sur l’intelligence artificielle. Une nouvelle fonctionnalité, le robust app control, va filtrer les applications malveillantes. L’IA sera utilisée pour valider les programmes dignes de confiance et bloquer ceux qui tentent de pénétrer votre PC par des moyens détournés, comme l’ingénierie sociale. Ce renforcement de la sécurité vient en réponse aux attaques croissantes, notamment celles liées aux mots de passe.

De plus, Microsoft compte renforcer la protection de vos identités. Avec Windows Hello et les passkeys, vous pourrez dire adieu aux attaques par phishing. Windows 2025 mettra en place un système de gestion des privilèges repensé. Ce qui permettra de limiter les accès non autorisés tout en vous permettant de faire les modifications nécessaires via une authentification sécurisée. En agissant ainsi, Microsoft espère réduire drastiquement l’impact des ransomwares, dont 93% exploitent actuellement des privilèges excessifs.

Windows 2025 sera plus rapide et plus sécurisé

Microsoft a encore d’autres atouts dans sa manche pour 2025. Le système de récupération rapide de Windows sera l’un des éléments phares : un simple plantage et voilà votre PC prêt à redémarrer en un clin d’œil. Plus de temps perdu à chercher des solutions ! Et pour les développeurs, la transition vers un langage plus moderne, le Rust, permettra d’améliorer la sécurité du code, en réduisant les erreurs courantes qui mènent à des failles.

La preview de ce programme de sécurité sera disponible dès juillet 2025 pour les Windows Insiders. Autrement dit, juste avant que le support de Windows 10 ne s’arrête. Ce sera l’occasion parfaite pour passer à Windows 11, un système plus sûr et plus fiable. Les professionnels IT bénéficieront de nouveaux outils de protection, tandis que les utilisateurs classiques auront un système stable et protégé.