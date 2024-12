Les API de réseau renforcent la sécurité en France

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la sécurité des données personnelles est cruciale. Ainsi, en France, les opérateurs de téléphonie mobile se mobilisent avec l’initiative GSMA Open Gateway pour offrir de nouvelles solutions. L’objectif est, en effet, de contrer la fraude en ligne et protéger les identités numériques. Voyons donc comment cette collaboration pourrait changer la donne.

Les opérateurs télécoms unissent leurs forces

Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR mettent en commun leurs expertises. Ainsi, ensemble, ils lancent deux API de réseau : KYC Match et SIM Swap. Ces outils visent principalement à sécuriser les transactions en ligne des entreprises et à protéger leurs clients contre la fraude. En conséquence, cette action collective démontre la volonté des opérateurs de bâtir un écosystème numérique plus sûr.



Protéger les identités numériques des clients

Les nouvelles API sont conçues pour renforcer la vérification d’identité. Grâce à KYC Match, les entreprises peuvent vérifier l’identité de leurs nouveaux clients avec plus de certitude. En outre, les tentatives de prises de contrôle de comptes seront réduites grâce à la vérification des numéros de téléphone. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection pour les consommateurs.

Augmentation des fraudes en ligne en France

En France, la fraude en ligne est en hausse depuis la pandémie. En 2023, 80 % des entreprises ont signalé des tentatives de fraude. Avec une augmentation de 40 % de l’usurpation d’identité numérique, il était nécessaire d’agir. Les nouvelles API viennent répondre à cette urgence en apportant des solutions efficaces pour contrer ces menaces.

En conclusion, l’initiative GSMA Open Gateway représente une avancée majeure pour la sécurité numérique. Les opérateurs français prouvent qu’une coopération est possible pour créer un environnement sécurisé pour les utilisateurs. En joignant leurs forces, ils renforcent la lutte contre la fraude et protègent les identités numériques. Cette initiative promet des résultats durables et encourageants pour l’avenir de nos données personnelles.

Lisez notre dernier article tech : WhatsApp va transformer les chaînes en de puissants outils !